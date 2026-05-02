El mes de Carvajal: lesionado, esperando una llamada y ¿una despedida?

Mazazo tras mazazo. Así se puede definir la temporada de Dani Carvajal. El 5 de octubre de 2024 no solo se rompió la rodilla del capitán. También se rompió su carrera. Estaba en su mejor momento: era el mejor lateral derecho del mundo, había ganado la Eurocopa con España, su sexta Champions con el Real Madrid y la capitanía del equipo de su vida le esperaba al fondo del camino. Pero ese día, en una acción que había repetido mil veces a lo largo de su trayectoria, sufrió una gravísima lesión que le dejó 10 meses en la enfermería.

Carvajal regresó en el Mundial de Clubes para jugar unos pocos minutos en la semifinal frente al PSG. En ese momento todavía no sabía lo difícil que iba a ser todo. Nunca ha vuelto a ser el de antes de aquel 5 de octubre y las dolencias se le han ido acumulando hasta el punto de tener que pasar de nuevo por el quirófano para tratar esa rodilla gravemente dañada.

La primera temporada de Carvajal como capitán de su Real Madrid ha estado muy lejos de ser la soñada y la gota que ha colmado el vaso ha sido la fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Estará dos semanas en la enfermería con el objetivo de llegar al duelo de la última jornada de Liga ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. A día de hoy, todo apunta a que ese será su último partido como jugador blanco.

Carvajal acaba contrato el próximo 30 de junio y, hasta el momento, no ha recibido ninguna llamada del club para tratar su renovación. En Valdebebas no descartan que pueda suceder, pero la realidad es que parece complicado que le ofrezcan un año más. Son muchas las voces dentro del club que consideran que el canterano no volverá a rendir al máximo nivel.

Una situación complicada

Carvajal no ha parado de acumular disgustos este curso. El hecho de no estar en el Mundial de este verano lo tiene asumido, pero hay más. Su relación con Álvaro Arbeloa está lejos de ser idílica y ha habido varios momentos de tensión entre ambos.

En Valdebebas hay quien cree que el capitán no ha estado a la altura en determinados momentos. Especialmente molestó su actitud con David Jiménez, canterano que fue titular en Mestalla, relegando a Carvajal a un rol secundario. Aquello le llevó a pedir explicaciones a Arbeloa. Aun así, conviene ponerse en la piel de un jugador que lo está pasando realmente mal. Demasiados golpes en muy poco tiempo.

Carvajal espera la llamada

Desde la llegada de Arbeloa, Dani Carvajal no ha disfrutado apenas de minutos, lo que le ha llevado a vivir su momento más delicado desde que llegara al primer equipo en el verano de 2013. De cara a los cinco últimos partidos, el lateral tampoco esperaba tener muchas más oportunidades, sobre todo viendo como, tras deshacerse en elogios hacia él el día anterior, el técnico decidía no ponerle ni a calentar en Sevilla contra el Betis. Esta nueva lesión le impide agotar ya cualquier vía para poder darle la vuelta a la situación, puesto que únicamente llegaría al último partido de Liga, en el Bernabéu contra el Athletic.

Pese a todo ello, no pierde la esperanza de que la llamada del club llegue. En las próximas semanas, Carvajal tendrá que abordar la decisión de su vida. Una elección que nunca ha tenido que hacer. Siempre ha tenido claro que su deseo era jugar en el Real Madrid. Tras 24 años en el club, con la excepción de su año de Erasmus en Leverkusen, el capitán aguarda la llamada de la entidad para conocer qué planes tienen con él de cara al próximo curso. Cuando lo sepa, deberá abordar la decisión de seguir o emprender un nuevo rumbo en su carrera.