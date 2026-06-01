Las mamparas de siempre tienen los días contados: 3 nuevas tendencias recomendadas por interioristas que son más prácticas, limpias y elegantes

El futuro también ha llegado a los cuartos de baño y lo que impera en el presente de 2026 es acabar con las tradicionales mamparas o cortinas de baño que han sido protagonistas en el último siglo en las casas de toda España. El futuro de las duchas también pasa por decir adiós a las bañeras y apostar por pequeños ratos que representan una ventaja en accesibilidad, limpieza… y también en decoración. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de los expertos sobre las nuevas tendencias en mamparas.

Las últimas tendencias en decoración dicen que los baños ya no son espacios de una casa que quedan guardados para tomar una ducha o realizar otras actividades fisiológicas del día a día. Hoy estas habitaciones son un elemento decorativo más de un hogar y por ello los expertos dictan que debe primar el minimalismo, amplitud visual y confort. Esto pasa por una mayor entrada de la luz, generar espacios más fluidos y eliminar las barreras físicas.

Y el primer paso para eliminar estas barreras físicas está en las clásicas mamparas de ducha o las cortinas que han habitado en las casas españolas durante el último siglo. Estas siempre han ido asociadas a las clásicas bañeras que poco a poco han ido desapareciendo de los hogares. Ahora estas bañeras se emplean para decorar un segundo baño u otros espacios, mientras que en los baños imperan los platos de ducha o incluso el microcemento o piedra natural como componente principal de una ducha.

Las nuevas tendencias en mamparas

Si hablamos de la piedra natural, nos tenemos que ir a las clásicas duchas de obra que han acabado con las duchas tradicionales como las hemos conocido siempre. Estas suelen ser construcciones que están a ras de suelo y, según el gusto del consumidor, la mampara es un trozo de piedra que hace de saliente. En este tipo de ducha se cuidan todos los detalles y hasta se suele dejar un hueco para el gel y champú. La parte negativa es que suelen ser más costosas.

Lo más habitual hoy en día es decantarse por cristales transparentes para que hagan el efecto mampara. «Los cristales transparentes están de moda. Mamparas sin perfiles, sin serigrafía, muy sencillas y limpias. Se busca que sea prácticamente imperceptible a la vista, con el objetivo de aportar amplitud y luminosidad a los ambientes», cuentan en la página web de Leory Merlín, empresa encargada de proporcionar la materia prima de millones de duchas en España.

La tendencia en 2026 es que estas mamparas estén hechas de fibra de vidrio templado por motivos de seguridad, ya que proporcionan una gran resistencia ante posibles golpes. «Son las mamparas de ducha más limpias y minimalistas que hay, ya que no tienen juntas de goma ni rodamientos; apenas tienen un perfil muy finito en aluminio cromado y un tensor a pared en acero inoxidable», dicen los expertos de TodoBaño sobre esta opción.

Los expertos sitúan como tendencia en 2026 las duchas sin ningún tipo de mampara y que forman parte del suelo del baño. Esto es algo parecido a lo que se hace en algunos países de Asia, especialmente en Japón. La nueva moda también en Europa es que el suelo de piedra del baño sea todo un uno, ya que se eliminan las puertas y todos los perfiles. Son las llamadas duchas abiertas o walk-in showers. Otra opción también es crear un pequeño relieve con un toque minimalista para distinguir el suelo del baño del de la ducha.