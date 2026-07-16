Así vandalizaron inmobiliarias las activistas detenidas en Mallorca: rotura de cristales, grafitis y pegamento en cerraduras

Unas cámaras de seguridad cazaron de lleno a las activistas turismofóbicas de Menys Turisme Més Vida que detuvo la Guardia Civil este pasado miércoles vandalizando inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria del Camí en la noche del pasado 31 de mayo.

Según ha informado la Benemérita, las dos jóvenes, con el rostro totalmente tapado, introdujeron pegamento en las cerraduras, pintaron y fracturaron cristaleras y realizaron grafitis en las fachadas. Tras observar las grabaciones, los agentes lograron identificar a tres de los autores de los hechos, dos mujeres y un hombre, por lo que procedieron a la detención de dos de ellas. La del tercero aún estaría pendiente.

Tras los registros practicados en las viviendas de las arrestadas, se han incautado varios de los objetos utilizados para la comisión de los delitos, además de varios equipos informáticos. Cabe recordar que ambas están acusadas de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico, ya que uno de los edificios donde realizaron los actos vandálicos es Bien de Interés Cultural (BIC).

El provocar daños en un BIC se castiga con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que en el vídeo se pueden ver a otras tres personas atacando a la inmobiliaria.

Un juez de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma dejó en libertad con cargos a las dos mujeres detenidas, quienes recibieron el apoyo de medio centenar de personas nada más salir de los juzgados de Vía Alemania. Los manifestantes, entre los que se encontraba el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, calificaron los arrestos como una «operación policial desmesurada y fuera de lugar».

El portavoz de la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’, Jaume Pujol, manifestó que la actuación de la Guardia Civil ha sido «un intento de escarmentar, desmovilizar, que la gente no salga a la calle y no se organice».

Según este activista, la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’ ha sufrido una «campaña de criminalización» tras la publicación del polémico manual kale borroka en el que se instaba a la ciudadanía a señalar y vandalizar con violencia viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios de Baleares relacionados con el sector turístico.