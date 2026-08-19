Feria y Fiestas de Alcalá de Henares 2026: programa completo, conciertos, fechas y actividades

Madrid ya ha celebrado varias de sus fiestas y verbenas importantes como cada verano, pero lo cierto es que faltaban la fiestas de Alcalá de Henares que llegan en breve, y lo hacen con uno de los programas más completos. La celebración arrancará oficialmente este próximo sábado 22 de agosto y terminará el domingo 30, nueve días en los que la agenda municipal reúne cerca de 300 propuestas. Pero además un día antes, el viernes 21, ya habrá movimiento si bien abrirá el Recinto Ferial y se celebrarán los primeros actos previstos para este año.

Buena parte de la actividad volverá a pasar por la Isla del Colegio, aunque quedarse únicamente con el Recinto Ferial sería contar sólo una parte de las fiestas. La Plaza de Cervantes, la Huerta del Obispo, el parque O’Donnell, Sementales y las calles del casco histórico compartirán protagonismo, junto a actividades en los barrios, especialmente las dirigidas a los niños, además de deporte, teatro, danza y decenas de propuestas organizadas por las peñas. El sábado 22 llegará el arranque más tradicional, con la presentación de las Damas de Ferias y, después, la colocación del estandarte de las peñas en el Ayuntamiento. A las 21:30 horas, APHISA saldrá al balcón para pronunciar el pregón, coincidiendo con el 50 aniversario de la asociación. Ese será el punto de partida de unas fiestas que mantienen su vinculación con San Bartolomé y que este año combinan algunos de sus actos más tradicionales con una extensa agenda de conciertos y como no, una feria taurina entre el 27 y el 30 de agosto.

Programa de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026

Con casi 300 actividades repartidas por la ciudad, el programa es especialmente extenso así que te dejamos ahora lo más destacado y que no te puedes perder:

Viernes 21 de agosto : bendición del Recinto Ferial a las 12:00 horas; pregón infantil de la Peña El Desbarajuste a las 19:00; apertura de las casetas de la Plaza de Cervantes a las 20:00 y representación de La pasión infinita, con Pepón Nieto, a las 21:00 horas.

: bendición del Recinto Ferial a las 12:00 horas; pregón infantil de la Peña El Desbarajuste a las 19:00; apertura de las casetas de la Plaza de Cervantes a las 20:00 y representación de La pasión infinita, con Pepón Nieto, a las 21:00 horas. Sábado 22 de agosto: marcha nórdica por el casco histórico desde las 9:00; pasacalles y actividades de las peñas durante la tarde; presentación de las Damas de Ferias a las 20:30; pregón de APHISA a las 21:30; concierto de Gizzard a las 22:45; Loquillo a las 23:00 en la Huerta del Obispo y Efecto Pasillo a las 23:45 en la Plaza de Cervantes.

marcha nórdica por el casco histórico desde las 9:00; pasacalles y actividades de las peñas durante la tarde; presentación de las Damas de Ferias a las 20:30; pregón de APHISA a las 21:30; concierto de Gizzard a las 22:45; Loquillo a las 23:00 en la Huerta del Obispo y Efecto Pasillo a las 23:45 en la Plaza de Cervantes. Domingo 23 de agosto: torneo de petanca desde las 9:00; pasacalles de Gigantes y Cabezudos a las 10:00; juegos y actividades infantiles, hinchables y propuestas de las peñas durante toda la jornada.

torneo de petanca desde las 9:00; pasacalles de Gigantes y Cabezudos a las 10:00; juegos y actividades infantiles, hinchables y propuestas de las peñas durante toda la jornada. Lunes 24 de agosto: visita al jardín histórico del Hospital de Antezana desde las 10:00; pasacalles de Gigantes y Cabezudos; taller de RCP a las 11:00; tobogán acuático gigante y fiesta de la espuma, además de parques infantiles y juegos en distintos puntos de la ciudad.

visita al jardín histórico del Hospital de Antezana desde las 10:00; pasacalles de Gigantes y Cabezudos; taller de RCP a las 11:00; tobogán acuático gigante y fiesta de la espuma, además de parques infantiles y juegos en distintos puntos de la ciudad. Martes 25 de agosto: continúan los pasacalles, propuestas infantiles, talleres, juegos y actividades de las peñas. El Recinto Ferial celebrará además la primera de sus dos jornadas sin ruido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, para que las personas con sensibilidad acústica también puedan disfrutar de las atracciones.

continúan los pasacalles, propuestas infantiles, talleres, juegos y actividades de las peñas. El Recinto Ferial celebrará además la primera de sus dos jornadas sin ruido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, para que las personas con sensibilidad acústica también puedan disfrutar de las atracciones. Miércoles 26 de agosto : primer Día del Niño, con descuentos en algunas atracciones del Recinto Ferial, y segunda jornada sin ruido entre las 19:00 y las 21:00. El Teatro Salón Cervantes acogerá Gool, de Yllana, mientras que el Ballet Albéniz presentará El Quijote en clave de mujer – Suite Flamenco.

: primer Día del Niño, con descuentos en algunas atracciones del Recinto Ferial, y segunda jornada sin ruido entre las 19:00 y las 21:00. El Teatro Salón Cervantes acogerá Gool, de Yllana, mientras que el Ballet Albéniz presentará El Quijote en clave de mujer – Suite Flamenco. Jueves 27 de agosto: arranca el ciclo taurino con el tradicional concurso de recortes. A las 20:00 horas comenzará también el Muralla Pop Fest en la Huerta del Obispo, con tributos a Estopa, El Canto del Loco, Pereza y Leiva.

arranca el ciclo taurino con el tradicional concurso de recortes. A las 20:00 horas comenzará también el Muralla Pop Fest en la Huerta del Obispo, con tributos a Estopa, El Canto del Loco, Pereza y Leiva. Viernes 28 de agosto : suelta de reses a las 10:00; actividades familiares, pasacalles y propuestas de las peñas; corrida de toros a las 19:00 y Muralla Camp, con Chenoa, Fangoria y Coyote Dax, entre otros artistas.

: suelta de reses a las 10:00; actividades familiares, pasacalles y propuestas de las peñas; corrida de toros a las 19:00 y Muralla Camp, con Chenoa, Fangoria y Coyote Dax, entre otros artistas. Sábado 29 de agosto : exhibición de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Protección Civil desde las 10:00; suelta de reses; Gigantes y Cabezudos; 59º Trofeo Cervantes entre la RSD Alcalá y el Real Ávila a las 20:00 y concierto de Vanesa Martín a las 22:00.

: exhibición de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Protección Civil desde las 10:00; suelta de reses; Gigantes y Cabezudos; 59º Trofeo Cervantes entre la RSD Alcalá y el Real Ávila a las 20:00 y concierto de Vanesa Martín a las 22:00. Domingo 30 de agosto: torneos de tiro con arco y ajedrez; suelta de reses a las 10:00; Gigantes y Cabezudos; segundo Día del Niño; corrida de toros; Gran Desfile de Carrozas a las 20:00 y castillo de fuegos artificiales a las 23:59 horas en la Huerta del Obispo.

Conciertos de las Ferias de Alcalá de Henares 2026

Quien quieran acudir a estas fiestas principalmente por la música tendrá varias fechas que apuntar. Loquillo será uno de los encargados de abrir la programación de la Huerta del Obispo este sábado 22. Cinco días después, el jueves 27, ese mismo espacio acogerá el Muralla Pop Fest, una noche construida alrededor de algunos de los grupos y artistas más reconocibles del pop español mediante diferentes tributos. El viernes 28 cambia el formato con Muralla Camp. En el cartel aparecen Chenoa, Fangoria, Nancys Rubias, Raúl, Coyote Dax y Zapato Veloz, además de Bingo Party by Drag Brunch. Para el sábado 29 queda otro de los nombres fuertes de esta edición: Vanesa Martín, que actuará a las 22:00 horas.

Pero no hará falta comprar una entrada para encontrarse con música durante las Ferias. La Plaza de Cervantes tendrá su propia agenda y el sábado 22, después del pregón, llegará Efecto Pasillo. Una semana más tarde, el día 29, será Rosa López quien actúe en este escenario. Sementales completa el mapa musical con conciertos y actuaciones en los que tendrán una presencia destacada artistas y agrupaciones de Alcalá.

Feria taurina de Alcalá de Henares 2026

Cuatro días ocupa este año el apartado taurino, del jueves 27 al domingo 30 de agosto. El concurso de recortes abrirá la programación el jueves y el viernes llegará la primera corrida. Daniel Luque, Emilio de Justo y Fernando Adrián harán el paseíllo a las 19:00 horas con toros de Luis Albarrán.

La tarde del sábado estará reservada a la novillada con picadores de promoción de la Escuela Taurina de Madrid. El cartel lo forman Nacho Torrejón, Pepe Burdiel y Samuel Castrejón, también con reses de Luis Albarrán. Para el domingo queda la última corrida de las Ferias, con Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Víctor Hernández, en esta ocasión con toros de Julio de la Puerta. Durante las mañanas del viernes, sábado y domingo también habrá suelta de reses a las 10:00 horas.

Y después de los toros todavía quedará una última cita multitudinaria. El Gran Desfile de Carrozas saldrá a las 20:00 horas y avanzará por Vía Complutense, Sebastián de la Plaza y Libreros antes de terminar en la Plaza de Cervantes. Cuando falte un minuto para la medianoche, los fuegos artificiales de la Huerta del Obispo marcarán el final de las Ferias de Alcalá de Henares de 2026.