Cazadores españoles logran lo nunca visto ayudando a China a desarrollar una nueva especie de visores térmicos para las esperas nocturnas del jabalí

La evolución de la visión térmica ha avanzado de forma significativa durante los últimos años; la mejora en la sensibilidad de los sensores, el aumento de la calidad de imagen y el desarrollo de equipos más ligeros y han cambiado significativamente la manera en que muchos cazadores afrontan sus salidas nocturnas. No obstante, la incorporación de nuevas prestaciones no siempre ha estado ligada a las necesidades reales que se presentan en el campo. Con esa premisa nace la colaboración entre la firma china GUIDE y APEX VISION, una división especializada que ha trabajado estrechamente con cazadores de España y Portugal para diseñar una nueva generación de dispositivos adaptados a las exigencias de la actividad cinegética.

La compañía ha dado a conocer tres dispositivos orientados a la caza nocturna y a las labores de control poblacional del jabalí: el visor térmico TU635LS, el clip-on Orion C y la serie Nova. Los tres modelos se han desarrollado basándose en las necesidades reales de los cazadores que pasan horas esperando durante la noche o recorren amplias superficies durante los recechos. De acuerdo con la información facilitada por la marca, los nuevos equipos buscan aportar soluciones prácticas a situaciones habituales en el terreno.

Nuevos visores térmicos para la caza del jabalí

Los tres dispositivos se apoyan en la arquitectura ApexVision S1, una plataforma tecnológica que combina detector térmico, procesamiento avanzado de imagen y algoritmos diseñados para optimizar la visualización incluso en condiciones meteorológicas complicadas.

El modelo más avanzado es el TU635LS, un visor térmico que incorpora un sensor de 640×512 píxeles y una sensibilidad térmica inferior a 15 mK. En la práctica, esto permite localizar animales parcialmente ocultos por la vegetación o identificar piezas a grandes distancias cuando el contraste térmico es reducido. Gracias a su óptica de 50 milímetros, alcanza una capacidad de detección de hasta 2.600 metros. El equipo también cuenta con un telémetro láser con un alcance de hasta 1.200 metros y compatibilidad con aplicaciones balísticas desarrolladas dentro del ecosistema APEX VISION.

La segunda propuesta es el Orion C, un clip-on térmico diseñado para transformar un visor diurno convencional en un sistema de visión térmica sin necesidad de alterar la configuración habitual del rifle. La tercera incorporación es la serie Nova, una propuesta que apuesta por integrar en un único equipo las funciones de observación y disparo. Con un peso aproximado de 500 gramos, está disponible en diferentes configuraciones y ofrece alcances de detección de hasta 1.800 metros en sus versiones más avanzadas. Además, incorpora un sistema de grabación inteligente que se activa por el retroceso del arma, capaz de almacenar automáticamente los instantes anteriores y posteriores al disparo.

GUIDE y APEX VISION han apostado por trasladar al diseño de sus productos la experiencia y las necesidades reales de cazadores españoles y portugueses.

Debate en el sector cinegético

La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva declaración de emergencia cinegética temporal para la temporada 2026-2027, una medida que vuelve a situar en el centro del debate las herramientas disponibles para la gestión y el control de las poblaciones de jabalí. La decisión responde a la necesidad de reforzar las actuaciones destinadas a reducir los daños y problemas asociados a la elevada presencia de esta especie en determinadas zonas.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), señala que esta flexibilización normativa busca incrementar la eficacia de las actuaciones de control y mejorar las condiciones de seguridad durante su desarrollo. Con ello, la administración pretende facilitar una respuesta más ágil y efectiva ante una situación que continúa generando preocupación tanto en el ámbito cinegético como en el agrícola y medioambiental.

«Declarar la emergencia cinegética temporal en los terrenos cinegéticos y no cinegéticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por daños, riesgos sanitarios, la declaración de peste porcina africana en España, riesgos ambientales y seguridad vial causados por el jabalí y cerdo asilvestrado, así como establecer las medidas conducentes al control y posible erradicación de las poblaciones de cerdo asilvestrado».

La modificación normativa afecta exclusivamente a los terrenos cinegéticos, es decir, aquellos espacios en los que la actividad de caza está autorizada y regulada por la legislación vigente. Entre las medidas más destacadas figura la autorización excepcional para utilizar visores convencionales, digitales, térmicos y de visión nocturna durante los aguardos nocturnos destinados al control del jabalí y del cerdo asilvestrado.

La administración andaluza ha fijado como objetivo prioritario la reducción de las poblaciones de estas especies, permitiendo la captura de ejemplares de ambos sexos sin establecer un cupo máximo. Dentro de esta estrategia, se presta una atención especial al control de hembras adultas y subadultas, consideradas clave para limitar el crecimiento poblacional.

La declaración de emergencia cinegética permanecerá en vigor hasta la finalización de la temporada 2026-2027, aunque la Junta contempla la posibilidad de dejarla sin efecto antes de esa fecha si las circunstancias que justifican su aplicación desaparecen o mejoran de forma significativa.