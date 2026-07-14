China desafía las leyes de la Naturaleza y logra lo imposible: cultiva marisco en el desierto con un agua salada que nadie estaba aprovechando

Hace poco, China desafió las leyes naturales y logró criar peces y mejillones en uno de los peores desiertos del planeta. No conforme con eso, el gigante asiático acaba de dar otro hito biológico. Un grupo de granjeros de la región de Sinkiang ha logrado criar grandes cantidades de marisco en el desierto con resultados excepcionales, algo que parecía prácticamente imposible.

Y es más: esta zona colindante con el Taklamakán destaca ahora por sus estanques de langostas y cangrejos. El secreto del éxito radica en las aguas salino-alcalinas de la zona, una mezcla de deshielo y arena que antes carecía de utilidad. Los especialistas ajustaron el nivel de acidez para imitar las condiciones oceánicas y darle lugar a la vida animal marina.

Para China nada es imposible: así se cría el marisco en el desierto

El condado de Hetian cuenta con una ventaja geográfica única, ya que recibe los ríos generados por la nieve de las montañas Kunlun. Al entrar en contacto con el suelo árido, esta corriente forma grandes depósitos de agua subterránea altamente salinizada.

Durante décadas, este exceso de sales en la tierra suponía un freno para cualquier tipo de actividad agrícola o ganadera. Sin embargo, un cambio de enfoque permitió entender que este entorno alcalino replicaba de forma natural ciertos parámetros del mar.

Los técnicos plantaron vegetación acuática específica e introdujeron microorganismos para reducir la alcalinidad y ajustar el pH de las lagunas. Este balance biológico logró situar los niveles de acidez en un rango óptimo para la proliferación de diferentes crustáceos comerciales.

Con una extensión superior a las 60 hectáreas, la instalación funciona mediante ciclos ecológicos sostenibles en los que apenas se desperdicia agua.

Los trabajadores añaden líquido nuevo de forma esporádica en lugar de vaciar las piscinas por completo cada temporada.

¿Cómo es la adaptación de estas especies al clima extremo?

El proceso de cría requirió la selección minuciosa de animales capaces de soportar las condiciones de una región tan apartada. Los responsables trajeron ejemplares jóvenes desde zonas costeras chinas para iniciar las pruebas de resistencia en este ecosistema tan peculiar.

Tras múltiples generaciones, los expertos consolidaron variedades de cangrejo de Shanghái y langosta australiana que toleran la salinidad con facilidad. La luz abundante del lugar también favorece el rápido crecimiento y la muda frecuente de los caparazones de estas especies.

Hoy en día, el proyecto acoge una oferta variada que satisface el mercado local con productos frescos. Las principales crías incluyen:

Cangrejos de manopla.

Camarones blancos.

Langostas de agua dulce.

Peces como la perca y el cabeza de serpiente.

Entre tanto, la abundancia de alimentos en el desierto sorprende incluso a los habitantes de los municipios cercanos. Antes de esta iniciativa, casi todas las piezas marinas debían llegar en avión desde las lejanas costas del este, con el consiguiente encarecimiento final.

Un mimo al bolsillo: el modelo de negocio que abarata la cesta de la compra

El cultivo local ha transformado los hábitos de consumo de miles de personas al ofrecer precios mucho más asequibles. El marisco autóctono resulta un 20% más barato que el importado, lo que fomenta su consumo habitual en los hogares regionales.

Wang Hui, director de las instalaciones, confirma que la demanda diaria supera con creces la capacidad de oferta actual. Solo durante los picos de ventas, los comerciantes despachan cientos de kilos de cangrejos recién extraídos de las lagunas de arena.

En una fase reciente, los productores cosecharon 18 toneladas de cangrejo que generaron beneficios superiores a los 250.000 euros. Esta inyección económica revitaliza la región y proporciona empleo estable a numerosos agricultores locales que abandonaron métodos de labranza menos rentables.

Las autoridades, respaldadas por instituciones universitarias, han lanzado la marca ‘Cangrejo de Jade de Kunlun’ para potenciar las ventas exteriores. El valor de la producción pesquera de este condado experimentó un repunte del 141% a lo largo del último ejercicio.

Sinergias ecológicas: peces y rosas del desierto

El impacto de esta revolución salino-alcalina no se detiene en los animales acuáticos, sino que fomenta una economía circular inédita. Otro centro tecnológico cercano emplea el agua rica en residuos orgánicos de los peces para el cultivo intensivo de invernaderos.

Los desechos naturales del marisco actúan como un abono excepcional para plantaciones de flores delicadas como las rosas. Esta integración total permite maximizar el uso del terreno y evita el uso de fertilizantes químicos en este entorno de recursos limitados.

El éxito de Sinkiang sirve de modelo para otros países que padecen el avance implacable de la desertificación. Recuperar terrenos áridos con proyectos acuícolas de alta rentabilidad y un uso medido del agua plantea una alternativa real frente al cambio climático.

A modo de cierre, cabe señalar que el condado de Hetian ya planifica expandir sus lagunas e invernaderos a lo largo de cien hectáreas adicionales para el próximo lustro. Una cifra que confirma el paso de una simple utopía tecnológica a una industria millonaria en pleno páramo desértico.