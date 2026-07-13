Un científico instaló 200 hoteles para 27.000 abejas y lo que encontró dentro después de 3 años cambia lo que sabíamos sobre estos insectos

Lo que encontró dentro de estos 200 hoteles que instaló para 27.000 abejas puede cambiarlo todo, estos científicos cambiaron la forma de ver a estos insectos. Estas abejas que tenemos en nuestro día a día y que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, son las que nos darán un plus de buenas sensaciones. En especial cuando descubrimos qué es lo que hay detrás de unos animales que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con estas abejas que pueden descubrirnos todo un mundo.

Estas jornadas en las que realmente tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con una situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. La naturaleza puede mandarnos un poderoso mensaje que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar con unas abejas que son unos insectos que pueden descubrirnos un aspecto radicalmente diferente de su propio ser.

Después de 3 años cambia lo que sabíamos de estos insectos

Somos conscientes de lo que necesitamos a unas abejas que, sin duda alguna, podría acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de conocer lo que se desprende de un estudio que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estaremos pendientes de estos cambios que hasta el momento no sabíamos que podría hacerse una realidad.

Estaremos pensando en la necesidad de unas abejas cuya polinización es una de las claves que hacen prosperar las especies de plantas que dependen de ellas. Son insectos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en un futuro.

Instaló 200 hoteles para 27.000 abejas

Nos empezamos a dar cuenta de la importancia de las abejas, pero cuidado, este experimento de sólo 3 años y de un pequeño gesto para ayudar a estos insectos a instalarse, puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Un reciente artículo publicado en Plos Journals explica que: «La sociedad está cada vez más preocupada por la disminución de las poblaciones de abejas silvestres. Aunque la mayoría de las abejas anidan en el suelo, un esfuerzo considerable se ha centrado en la instalación de «hoteles de abejas», también conocidos como cajas nido o nidos de trampa, que agregan artificialmente sitios de nido de abejas que anidan sobre el suelo. Las campañas para «salvar a las abejas» a menudo promueven estos dispositivos a pesar de la ausencia de datos que indican que tienen un efecto positivo. A partir de una encuesta de casi 600 hoteles de abejas establecidos durante un período de tres años en Toronto, Canadá, se introdujeron abejas anidadas en el 32,9 % de los sitios y representaron el 24,6 % de más de 27.000 abejas y avispas totales registradas (47,1 % de todas las abejas registradas). Las abejas nativas fueron parasitadas más que las abejas introducidas y las hembras de las especies de abejas introducidas proporcionaron nidos con significativamente más larvas femeninas cada año».

Siguiendo con la misma explicación: «Las avispas nativas eran significativamente más abundantes que las abejas nativas e introducidas y ocupaban casi 3/4 de todos los hoteles de abejas cada año; además, las avispas introducidas fueron el único grupo que aumentó significativamente en abundancia relativa año tras año. Se necesita más investigación para dilucidar las posibles trampas y beneficios del uso de hoteles de abejas en la dinámica de conservación y población de abejas nativas silvestres».

Los resultados fueron significativos: «De los 600 hoteles de abeja/años establecidos, se obtuvieron datos de 574 (186 se recuperaron en 2011, 194 en 2012 y 194 en 2013). Encontramos un total de 27.275 individuos, incluidas 31 especies de abejas polinizadoras (que comprenden el 52 % de todas las especies de abejas que anidan en cavidades conocidas de la zona [29]) y otras cinco especies de abejas cleptopoparásitas (36 especies de abejas en total) (Tabla 1). Diez de las especies que encontramos no eran nativas de la región, lo que representa el 76,9 % de la fauna conocida de abejas que anidan en cavidades en el sur de Ontario (Tabla 1). Las generaciones de descendencia de dos especies introducidas: O. caerulescens y M. rotundata fueron particularmente comunes; representando el 20,7% y el 15,4% respectivamente del número total de abejas criadas durante todo el período de estudio. No hubo una diferencia significativa entre las abejas nativas y las introducidas en el número de sitios ocupados (Fig. 2A), con abejas introducidas anidando en hoteles de abejas en un promedio del 32,9 % de los sitios por año (abejas nativas: 39,8 %). Las abejas nativas colonizaron significativamente menos sitios que todos los demás grupos combinados».