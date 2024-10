Laporta admite que el nuevo formato de la Champions hace que «la Superliga esté más viva que nunca»

Joan Laporta se despachó a gusto contra el nuevo formato de la Champions League en una entrevista en los canales oficiales del Barcelona. El presidente dejó muy claro que la UEFA ha metido la pata y cree que la Superliga está «más viva que nunca» gracias a los errores de sus rivales por reformar el torneo hegemónico de clubes en el Viejo Continente.

«Pensaba que nos darían más dinero, pero resulta que hay más partidos. Es un torneo que da prestigio ganarlo. Me esperaba que fuera un poco distinto. Esto de que no haya partidos de vuelta, distorsiona las cosas», empezó criticando Laporta al nuevo campeonato ideado por Aleksander Ceferin.

«¿La Superliga? Está más viva que nunca. Todo está preparado para hacerla. Pero lo que se debe hacer es alcanzar una entente con las organizaciones del fútbol. El Barça debe jugar un papel de puente entre estas organizaciones y la Superliga. La razón de la Superliga es que los clubs salgan ganando. Hay recorrido. El formato de competición será muy atractiva, pero antes requiere puentes de negociación entre todas las partes», añadió el presidente culé.

Laporta tiene un fin de semana complicado porque hará una Asamblea de forma telemática y concedió esta entrevista para calmar un poco los ánimos. «Así será más participativa y universal. Queremos que el máximo de socios participen. Hemos hecho varias reuniones con los compromisarios para su tranquilidad. Es un ejercicio de máxima transparencia. Somos el club de la democracia y las libertades. Está contemplado en los estatutos. Esto lo hace más universal. Se conectan personas de todo el mundo. Con este formato me siento cómodo. Además, los primeros 1.000 socios tienen el derecho de acudir a la sala», dijo.

«Estoy contento e ilusionado porque el barcelonismo es feliz. Es el acto más importante del club porque deben aprobarse las cuentas. Los culés estamos felices porque un fin de semana sin Barça es difícil de digerir. El barcelonismo está ilusionado por el 125 aniversario, por el nuevo campo, por la recuperación económica del club, que se ha puesto en marcha respetando el modelo de propiedad…», añadió un Laporta que no dejó ningún tema sin tocar.

Laporta y Tebas

El mandatario culé explicó que con el presidente de la Liga tuvo sus más y sus menos, pero ahora todo fluye. «Empezamos con complicaciones, pero hemos puesto las cosas en su sitio. La relación es correcta. Hay aspectos a mejorar y creo que cambiarán algunas normas antes de final de año. Tebas se ha convertido en un paradigma de la lucha contra la piratería y tiene al Barça a su disposición para colaborar en aquellas cosas que consideramos lógicas. ¿La RFEF? No sé con quién debo relacionarme. Hay incertidumbre, pero creo que en enero estará el tema solventado», apuntó.

Finalmente, Laporta quiso dar una nueva fecha de regreso al Camp Nou. «Estoy satisfecho de haber elegido la constructora y el ritmo de las obras, Tienen una gran reputación y están trabajando bien. Me hubiera gustado ir a un ritmo más acelerado, pero no ha podido ser. Pero no es una queja, todo requiere su tiempo. La constructora quería dar más marcha al tema. Si no hay imponderables, volveremos al Camp Nou a principios de 2025. Es la obra más importante que se está haciendo en Europa en estos momentos. Hay un calendario de competición que nos puede llevar a acelerar el tema o a retrasarlo. Pero tendremos el mejor estadio del mundo, el de más capacidad en Europa, con unos 105.000 espectadores, todos sentados», zanjó.