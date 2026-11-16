Qué tienen en común Marcos Llorente y la Reina Letizia: los dos han caído rendidos a las zapatillas ‘barefoot’

Marcos Llorente y la Reina Letizia tienen más cosas en común de las que podría parecer a simple vista. Aunque sus estilos de vida y sus respectivas agendas poco tienen que ver, ambos han coincidido en una tendencia que cada vez gana más adeptos: el calzado barefoot. El futbolista del Atlético de Madrid ha dejado ver su elección en una de sus últimas escapadas a París junto a su pareja, Paddy Noarbe. Entre fotografías de hoteles, restaurantes y diferentes planes por la capital francesa, nos hemos fijado en un detalle de su estilismo: unas zapatillas blancas minimalistas que responden a esta filosofía de calzado. Un modelo de Ohne Project que también conecta con la apuesta que hizo la reina Letizia por este tipo de deportivas.

Las zapatillas ‘barefoot’ de Marcos Llorente en su escapada a París

Las escapadas de Marcos Llorente y Paddy Noarbe suelen dejarnos imágenes de sus viajes, sus restaurantes favoritos y algunos de los lugares que visitan. En su última publicación, un carrusel de fotografías con diferentes momentos de su estancia en París, el futbolista ha compartido algunos de los planes que han disfrutado juntos. Sin embargo, entre todos esos detalles, nos hemos detenido en uno que quizá haya pasado más desapercibido: el calzado que ha elegido para recorrer la ciudad.

Se trata de unas zapatillas blancas de estilo deportivo y diseño minimalista que pertenecen a la firma española Ohne Project. Concretamente, el modelo Project 070 Fresh White, una propuesta barefoot que apuesta por la comodidad y por respetar la forma natural del pie. Su estética sencilla, sin grandes logotipos ni elementos demasiado llamativos, hace que resulte fácil incorporarlas a diferentes estilismos cotidianos.

El modelo está confeccionado con microfibra y materiales procedentes de residuos orgánicos, mientras que su suela está elaborada con caucho reciclado. Además, como el resto de diseños de la marca, es vegano y está fabricado en España, concretamente en Elche. Su precio en la página oficial es de 159 euros.

¿Qué es el calzado ‘barefoot’ y por qué cada vez tiene más seguidores?

El barefoot, también conocido como calzado minimalista o respetuoso, es una corriente que busca reproducir la sensación de caminar descalzo, pero manteniendo una protección para los pies. A diferencia de las zapatillas deportivas convencionales, estos diseños suelen tener una puntera más ancha, una suela fina y flexible y una estructura sin desnivel entre el talón y la parte delantera.

Su principal característica es que permiten que los dedos tengan espacio para moverse y que el pie conserve una mayor libertad de movimiento. También prescinden de buena parte de los elementos de amortiguación y las estructuras rígidas habituales en otros modelos deportivos.

Esta filosofía ha ido ganando terreno entre quienes buscan alternativas al calzado tradicional, tanto para caminar como para utilizarlo en el día a día. No obstante, conviene recordar que no es una opción adecuada para todo el mundo de forma automática y que la adaptación debe ser progresiva, especialmente para quienes están acostumbrados a utilizar zapatillas con mucha amortiguación.

La Reina Letizia también apuesta por las zapatillas ‘barefoot’

Marcos Llorente no es el único rostro conocido que ha incorporado este tipo de calzado a su armario. La Reina Letizia también se convirtió en una de las grandes embajadoras de esta tendencia después de comenzar a utilizar zapatillas minimalistas en sus apariciones públicas.

En mayo de 2024, tras sufrir una lesión en el pie derecho que provocó una fractura en una falange, la monarca comenzó a sustituir sus habituales zapatos de tacón por alternativas mucho más cómodas. Entre sus elecciones destacaron las zapatillas Geo Court III de la firma británica Vivobarefoot, un modelo blanco que llevó en diferentes compromisos de su agenda oficial.

Desde entonces, el calzado respetuoso ha tenido una presencia destacada en su vestuario. También ha incorporado otras propuestas, como unas sandalias barefoot durante los meses de verano, demostrando que este tipo de diseños pueden adaptarse a diferentes épocas del año.