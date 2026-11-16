Gérard Depardieu reconoce por primera vez las agresiones sexuales y pide perdón: «Creía que mis gestos eran sin consecuencias»

Gérard Depardieu ha reconocido por primera vez su culpabilidad por agresión sexual y ha pedido perdón de forma pública a sus víctimas. El giro radical del veterano intérprete francés, de 77 años, se ha producido este lunes a través de un comunicado titulado Escucho. El día elegido para emitir el escrito coincide con la fecha en la que estaba previsto que arrancara en París el juicio de apelación contra la sentencia que lo declaró culpable en primera instancia. Al desistir sus abogados del recurso, la condena a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento dictada en mayo de 2025 ha adquirido firmeza definitiva.

Tras años de negaciones categóricas, enfrentamientos judiciales y alegatos en los que defendía que su comportamiento respondía únicamente a su temperamento artístico, el protagonista de Cyrano de Bergerac ha decidido dar marcha atrás y acatar la resolución de los tribunales. «La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo entiendo y asumo esta condena. Por tanto, pido disculpas, profundas y sinceras, a todas aquellas personas que hayan podido sufrir», comienza el escrito difundido por el actor.

En el texto, Depardieu reflexiona sobre su actitud profesional y personal en los sets de rodaje cinematográficos, y ha admitido que durante décadas se amparó en un estilo irreverente y vulgar para justificar conductas inapropiadas. El intérprete reconoce de manera explícita el peso de su estatus dentro de la industria audiovisual: «En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí tras la provocación y la procacidad. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa como pude ser», señala en su carta.

Asimismo, aunque insiste en que nunca ha tenido la intención de herir a las mujeres con las que se ha cruzado, Gérard Depardieu admite que la intención no cambia para nada el daño. El actor concluye su reflexión asegurando que «ahora» entiende que «existe una frontera entre la impertinencia y la ofensa» y asume que pertenecía a «un mundo que ha desaparecido». «Todo se me ha escapado de las manos, todo, y sobre todo mi defensa. No tengo el poder de hacer retroceder el tiempo», añade.

La sentencia firme que Depardieu acaba de aceptar tiene su origen en los hechos ocurridos en septiembre de 2021 en un palacete parisino, durante el rodaje de la película Les Volets Verts, dirigida por Jean Becker y protagonizada por el propio actor. Dos trabajadoras del equipo técnico presentaron denuncias por agresiones sexuales contra él cometidas en el set.

Por un lado, una decoradora de 54 años relató ante el tribunal que, mientras conversaba con el actor sobre el atrezo, éste la atrapó entre sus piernas, la agarró con fuerza por las caderas y le tocó los glúteos y los pechos mientras le mencionaba comentarios obscenos: «Mira mi parasol, te lo voy a meter en la vagina». Varios testigos corroboraron la escena. Durante el juicio celebrado en marzo de 2025, Depardieu negó la agresión alegando que únicamente había intentado sujetarse a ella para no perder el equilibrio, una versión que los magistrados descartaron por inverosímil.

Por otro lado, una asistente de dirección de 34 años denunció haber sufrido hasta tres tocamientos sin consentimiento. Según su testimonio, el intérprete le introdujo la mano por debajo del pantalón cuando ella lo acompañaba a su camerino. Tras trasladar sus quejas a los superiores de la producción, sufrió represalias laborales, recibió reprimendas del propio actor y terminó apartada de sus funciones en la película. En mayo de 2025, coincidiendo con la jornada inaugural del Festival de Cannes, el Tribunal Correccional de París declaró culpable a Depardieu de ambos delitos. Además de los 18 meses de prisión suspendida, la justicia francesa le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y ordenó su inscripción en el registro nacional de delincuentes sexuales.

La renuncia a la apelación se produce apenas tres días después de que saliera a la luz un vídeo grabado durante el rodaje de la película Turf, en el que se observa al actor realizando tocamientos a una figurante. Las imágenes reavivaron la presión mediática y social en torno a su figura.

Pese a cerrar este capítulo judicial con su admisión de la culpa, el futuro legal de Depardieu -considerado el rostro más emblemático alcanzado por el movimiento #MeToo en Francia- dista de estar resuelto. El intérprete sigue procesado por la denuncia interpuesta en agosto de 2018 por la actriz Charlotte Arnould, que lo acusa de haberla violado y agredido sexualmente en dos ocasiones en su domicilio de París, una causa que continúa su curso a la espera de que se celebre la vista oral por estos hechos.

Además, a lo largo de los últimos años, cerca de una veintena de mujeres han señalado públicamente al actor por conductas de violencia, acoso o agresión sexual en distintos rodajes desde la década de 1990. Aunque varias de estas denuncias fueron archivadas por haber prescrito los hechos, el historial de acusaciones ha provocado la caída en desgracia del que fuera durante décadas uno de los mayores iconos del cine europeo.