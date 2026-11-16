La final de Supervivientes: All Stars ha estado cargada de sorpresas. Tras casi tres meses de convivencia en los Cayos Cochinos, los concursantes VIP aterrizaban en España, donde, con el paso de las horas, se han enterado de lo que ha sucedido en el país en las últimas semanas. Además de las noticias generales, los participantes han podido conocer ya lo que ha ocurrido en su entorno durante su ausencia. Una de las grandes sorpresas se la ha llevado Víctor Janeiro.

El hermano de Jesulín de Ubrique, que ha sido uno de los finalistas en este concurso de supervivencia, no solo ha vivido un momento muy dulce al reencontrarse con su mujer, Beatriz Trapote. El torero se ha enterado de que su ex cuñada, Belén Esteban, había regresado a Telecinco tras años apartada de televisión para contar su testimonio sobre lo vivido cuando formaba parte de la familia Janeiro.

La reacción de Víctor Janeiro al regreso televisivo de Belén Esteban

Durante su reencuentro con su mujer, Sandra Barneda ha irrumpido en el romántico momento para contarle al diestro una noticia cuando menos tensa para su familia: el regreso y la réplica de Belén Esteban sobre lo vivido con su ex familia política. «Después de hablar en Honduras del daño que os hizo Belén Esteban, tengo que decirte que has abierto la caja de los truenos y Belén Esteban ha vuelto a Telecinco y no se ha quedado callada», dijo la presentadora bajo la atenta mirada de Víctor, cuya primera reacción fue decir que esto era «la historia interminable».

Tras ponerse al día de las intervenciones de Belén, Víctor fue de lo más tajante e incluso con cierta nostalgia al recordar que hubo un momento en el que tuvo buena relación con la de Paracuellos. «Cuando la niña es pequeña —refiriéndose a la hija de Belén y Jesulín—, pienso que la responsable es la madre, porque el padre lo ha intentado por activa y por pasiva.

Además, en esta intervención, Víctor no ha dudado en sacar las garras por su familia y más concretamente por su hermano, al que ha definido como un buen padre —al contrario de lo que ha dicho Belén Esteban, que ha definido a Jesulín como un padre ausente—. «Soy una persona que voy a defender a mi familia por encima de todo. Respeto la vida de mi hermano muchísimo», ha explicado el marido de Beatriz Trapote que, sorprendido, ha reaccionado al regreso de su ex cuñada en Telecinco.