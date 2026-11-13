Víctor Janeiro ha sido uno de los concursantes de Supervivientes: All Stars que más ha dado de qué hablar. El hermano de Jesulín volaba hasta los Cayos Cochinos en un momento de gran tensión para su familia. Solo meses antes, la tranquilidad llegaba a su fin entre los Janeiro, cuando Juls, la hija de María José Campanario, decidía poner fin a su anonimato y romper su silencio sobre su vida junto a Belén Esteban, la madre de su hermana mayor.

Desde entonces, la ex familia política de Belén Esteban no dudaba en salir a la palestra y mostrar públicamente su apoyo a Juls, que durante este pasado verano ha relatado en sus distintas apariciones ante los medios la odisea que ha vivido desde su infancia debido a las intervenciones televisivas de la de Paracuellos de Jamara sobre sus padres.

Quienes también han opinado al respecto han sido Beatriz Trapote y su marido. Precisamente, la mujer de Víctor Janeiro fue de las primeras en dar la cara por su sobrina. Sin embargo, la participación de Víctor en Supervivientes ha dejado en evidencia a Juls, que no tendría tanta relación con su familia como ha presumido en los últimos meses.

Víctor Janeiro afirma que no tienen tanta relación con Juls

Cuando Juls Janeiro cumplió los 18, la joven decidió hacer sus maletas para mudarse de Ubrique, donde ha vivido siempre en la finca familiar, Ambiciones, a Madrid, para cumplir su sueño de ser maquilladora. Para ello, la joven tuvo que renunciar a pasar tiempo con sus seres queridos, tal y como ella misma ha relatado en numerosas ocasiones y, sobre todo, cuando la han acusado de nepobaby.

Ahora, en Supervivientes, Víctor, en una conversación con Rosa Benito, ha desvelado qué relación mantiene con su sobrina Juls, que quizás no es tan cercana como, por ejemplo, ha dado a entender su mujer, Beatriz Trapote. Desde los Cayos Cochinos, el torero ha dicho que coincide con la joven en Navidad, y concretamente el 25 de diciembre. «Comemos en la finca todos», refiriéndose a esta reunión familiar en Ambiciones.

Además, el hermano de Jesulín ha apuntado que Juls «apenas baja a casa». Eso sí, el marido de Beatriz Trapote ha justificado la actitud de su sobrina y su decisión de permanecer en Madrid más tiempo: «No baja para nada a casa, con 20 años está en Madrid y tiene la cabeza en otro lado. Ella está en su mundo y en sus cosas».

Finalmente, Víctor sí que ha salido en defensa de Juls cuando Rosa le preguntaba si estaba de acuerdo con su sobrina sobre lo que dijo en verano sobre Belén Esteban. «Tampoco estaba diciendo nada malo», ha sentenciado.