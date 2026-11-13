La Reina Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo con una de esas elecciones que confirman que la elegancia no siempre necesita grandes artificios. En su última aparición pública, este viernes 13 de noviembre, en Yátova (Valencia), doña Letizia ha apostado por una combinación cromática que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la moda de otoño: el marrón y el negro. Una mezcla sobria, sofisticada y con un punto de actualidad con la que ha conseguido un estilismo perfecto para afrontar una jornada de compromisos en un día lluvioso.

La mujer de Felipe VI ha visitado el Campus Diversia, situado en la Finca Mijares, donde ha podido conocer de primera mano este proyecto impulsado por la asociación Amica. Una iniciativa socioambiental que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito rural. Para la ocasión, la Reina ha dejado a un lado los conjuntos más formales y ha elegido un look de inspiración casual que encaja a la perfección con el carácter de la visita.

La pieza central del estilismo ha sido un abrigo de color marrón chocolate, una tonalidad cálida que gana protagonismo cada otoño y que esta temporada vuelve a ocupar un lugar destacado en las propuestas de moda. Se trata de una prenda de líneas sencillas, largo tres cuartos y solapas discretas, con cierre frontal mediante tres botones negros. Un diseño de estética clásica, pero con suficiente personalidad para transformar un conjunto básico en una propuesta mucho más especial.

Lejos de combinarlo con tonos claros o neutros, Letizia ha decidido llevarlo con prendas negras, creando un contraste elegante que aporta profundidad al conjunto. Una fórmula que demuestra que el negro no tiene por qué reservarse exclusivamente para los estilismos más sobrios y que encuentra en los marrones oscuros un aliado perfecto.

También el calzado ha seguido esta misma línea cromática. La Reina ha escogido unos botines planos en un tono marrón similar al del abrigo, con puntera redondeada y suela negra. Una elección práctica y funcional, especialmente acertada teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la jornada. Además, ha llevado el pantalón por encima del calzado, dejando parcialmente a la vista los botines y manteniendo una silueta estilizada.

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha preferido la discreción. Sin bolso y con joyas mínimas, ha completado el conjunto con unos pequeños pendientes dorados y un anillo en el dedo índice. El maquillaje, natural y luminoso, ha seguido la misma filosofía de sencillez.

El cabello ha puesto el broche final al estilismo. La Reina lo ha llevado suelto, con suaves ondas que aportaban movimiento y un acabado pulido, retirando el flequillo del rostro para despejar las facciones. Una vez más, Letizia demuestra que las prendas de fondo de armario pueden convertirse en grandes protagonistas cuando se combinan con acierto. Su apuesta por el marrón chocolate y el negro confirma que la moda otoñal también puede ser práctica, confortable y, sobre todo, muy elegante.