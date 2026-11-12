La lluvia no frena a Letizia en Zarzuela: su look para recibir a la Fundación Princesa de Gerona es el truco definitivo para llevar traje en invierno

Los Reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda oficial en el Palacio de la Zarzuela después de una jornada especialmente intensa marcada por su presencia en la Catedral de Toledo, donde asistieron a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, y por la celebración de la Huelga General de este miércoles 11 de noviembre. Este jueves, 12 de noviembre, los monarcas han recibido a la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona en una reunión que ha tenido lugar en su residencia oficial y en la que han vuelto a ejercer de anfitriones en representación de su hija, la princesa Leonor, presidenta de honor de la institución desde 2014.

Ha sido alrededor de las 10:30 horas cuando los Reyes se han dejado ver en el Palacio de la Zarzuela, donde han recibido a los representantes de la institución. El encuentro ha servido para conocer de primera mano los avances de las distintas iniciativas de la Fundación, que nació con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, apoyándolos en su incorporación a la sociedad y facilitando herramientas para afrontar los desafíos de su generación. A través de sus programas, impulsa la formación, la empleabilidad y el talento joven, además de reconocer trayectorias ejemplares mediante sus premios y promover referentes inspiradores. Pero más allá de la agenda institucional, una vez más, todas las miradas se han dirigido al estilismo de la Reina. Doña Letizia ha vuelto a demostrar que no hace falta recurrir a grandes artificios para construir un look elegante, práctico y perfectamente adaptado a las jornadas de trabajo. Su elección ha dejado una combinación especialmente interesante para los meses de frío: el traje de chaqueta acompañado de un jersey de cuello alto de Falconeri. Una alternativa a la clásica camisa o blusa que consigue transformar por completo un conjunto de oficina.

El próximo compromiso de la Reina, en Valencia

La reunión de este jueves no será el último compromiso de doña Letizia antes del fin de semana. La agenda oficial de la consorte continuará este viernes, 13 de noviembre, con un viaje a la Comunidad Valenciana. En concreto, visitará el Campus Diversia, situado en la Finca Mijares, en la localidad valenciana de Yátova, un proyecto centrado en el apoyo a las personas con discapacidad y en el impulso de su inclusión laboral en el entorno rural. Se trata de una iniciativa especialmente relacionada con algunas de las causas sociales que han ocupado un lugar destacado en la agenda de la Reina durante los últimos años. Con esta visita, doña Letizia volverá a poner el foco en la integración, la igualdad de oportunidades y la importancia de generar espacios que faciliten la autonomía de las personas con discapacidad.

Mientras tanto, el compromiso de los Reyes con la Fundación Princesa de Girona vuelve a situar a Leonor en el centro de una institución que tiene un papel importante en su futuro como heredera. Aunque en esta ocasión han sido sus padres quienes han encabezado el encuentro, la princesa de Asturias mantiene desde hace años una vinculación especial con la fundación, cuya presidencia de honor ostenta desde 2014.