Los expertos instan a mezclar aceite de oliva con la crema Nivea de lata azul: por qué y para qué sirve

Cuidar la piel es uno de los hábitos más importantes para mantener un aspecto saludable y una sensación de bienestar a cualquier edad. Con el paso del tiempo, los cambios de temperatura, la exposición al sol, el contacto con productos de limpieza y la falta de hidratación pueden hacer que la piel se seque. Una mezcla de aceite de oliva a la crema crema Nivea de lata azul favorecer la sequedad y la pérdida de suavidad.

Existen alternativas caseras que aprovechan ingredientes habituales para complementar estos cuidados, siempre que se utilicen correctamente y teniendo en cuenta las necesidades de cada tipo de piel. Entre los productos clásicos que nunca faltan en muchos hogares se encuentra la crema Nivea de lata azul, conocida por su textura espesa y sus propiedades emolientes. Su popularidad ha hecho que aparezcan distintas preparaciones caseras para potenciar su efecto hidratante, entre ellas la combinación con aceite de oliva.

El aceite que debemos añadir a la crema Nivea de lata azul

Este ingrediente, habitual en la cocina, también contiene sustancias grasas que ayudan a suavizar la superficie cutánea y reducir la sensación de sequedad.

Al unir ambos productos se obtiene una crema más untuosa, pensada especialmente para zonas del cuerpo que necesitan cuidados intensivos, como los codos, las rodillas, los talones y las manos.

Netmums afirma que si tu piel está seca, desnutrida, tirante y con poca elasticidad la mágica combinación de crema Nivea y aceite de oliva puede rejuvenecer tu piel. La mezcla es económica, sencilla de preparar y puede incorporarse ocasionalmente a una rutina de cuidado corporal.

Beneficios de mezclar aceite de oliva con la crema Nivea

La combinación de estos dos ingredientes se ha popularizado como un recurso casero para combatir la resequedad. Aunque sus resultados pueden variar según cada persona, sus principales beneficios cosméticos están relacionados con la hidratación, la suavidad y el cuidado de las zonas más ásperas. Sus beneficios principales son:

Ayuda a suavizar la piel seca

La crema Nivea tiene una consistencia rica que contribuye a mantener la humedad en la superficie cutánea. Al incorporar aceite de oliva, se obtiene una textura todavía más emoliente, ideal para las zonas que suelen sentirse ásperas. «Aplicada sobre el rostro y el cuello, esta mascarilla ultrarrica envuelve la piel en una nube de suavidad», asegura Netmums.

Mejora la sensación de hidratación

La combinación puede ayudar a reducir la sensación de tirantez, especialmente después de la ducha o durante los meses de frío, cuando la piel suele resecarse con mayor facilidad.

Aporta elasticidad y flexibilidad

Mantener la piel correctamente hidratada ayuda a que se sienta más flexible y confortable. Esto resulta especialmente interesante en áreas como las rodillas, los codos y las manos.

Suaviza talones y pies agrietados

Gracias a su consistencia espesa, esta preparación puede utilizarse como bálsamo para los talones resecos. Aplicarla antes de dormir ayuda a mantener la zona protegida mientras descansa.

Cuida las manos expuestas a productos de limpieza

El contacto frecuente con detergentes y agua puede favorecer la sequedad. La mezcla aporta una textura protectora que ayuda a mejorar la sensación de suavidad.

Es una alternativa económica

Ambos ingredientes son fáciles de conseguir y permiten preparar pequeñas cantidades en casa sin necesidad de comprar un producto cosmético adicional.

Cómo preparar aceite de oliva con crema Nivea

Existen distintas maneras de combinar estos ingredientes según la zona del cuerpo que se quiera cuidar. Lo recomendable es preparar cantidades pequeñas para evitar almacenar mezclas caseras durante demasiado tiempo. Algunas recetas son:

Bálsamo hidratante para manos y codos

Ingredientes:

2 cucharadas de crema Nivea de lata azul.

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.

Preparación y aplicación:

Coloca la crema en un recipiente pequeño y limpio. Añade el aceite de oliva poco a poco y mezcla hasta conseguir una textura homogénea.

Milenio aconseja mezlcar con firmeza usando la cuchara hasta lograr una textura uniforme, cremosa y sin separaciones. Aplicar una pequeña cantidad sobre las manos y los codos con movimientos circulares hasta distribuirla por completo.

Es preferible utilizarla por la noche, cuando la piel puede descansar sin entrar en contacto constante con agua y jabón.

Tratamiento casero para talones secos

Ingredientes:

2 cucharadas de crema Nivea.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Preparación y aplicación:

Integra ambos ingredientes hasta formar una crema uniforme. Después de lavar y secar bien los pies, extiende una capa sobre los talones y las zonas más ásperas.

Puedes colocarte unos calcetines de algodón para evitar manchar las sábanas y dejar actuar la preparación durante la noche. Al día siguiente, lava los pies si quedan restos de producto.

Crema nutritiva para rodillas y piernas

Ingredientes:

1 cucharada de crema Nivea de lata azul.

Media cucharadita de aceite de oliva.

Preparación y aplicación:

Mezcla los dos ingredientes en un recipiente limpio y aplica una pequeña cantidad sobre las rodillas o las zonas de las piernas que presenten sequedad.

Realiza un masaje suave hasta que el producto se distribuya. Evita utilizar demasiada cantidad para que la piel no quede excesivamente grasa.