Los gruistas han denunciado que la gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT) les impide, en muchas ocasiones, «concursar por sus servicios ante aseguradoras y administraciones». Esto se debe a que la institución gestiona el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas, lugar «en el que se debería poder consultar la información de los vehículos que constan dados de alta como grúas de auxilio en vías públicas».

Según la Alianza de Auxilio en Carretera, asociación de gruistas, en este registro sólo deberían aparecer «aquellos vehículos que han sido debidamente dados de alta (…) como grúas clasificadas servicio 05 Vehículo de auxilio». Sin embargo, «aparecen frecuentemente otros vehículos como furgonetas, cabezas tractoras o incluso motos».

«No obstante, lo más grave es que muchos de los vehículos grúa de auxilio en carretera que sí deberían constar en el Registro, no lo están por falta de inscripción, coordinación con otros registros públicos (como el del Ministerio de Transportes), errores o mal funcionamiento y actualización del mismo por parte de los funcionarios de la DGT encargados del mismo», explican.

Según los gruistas, «este desastre» de la DGT «implica, además, que el mal funcionamiento del REAV produce inacabable burocracia para las empresas de auxilio y pérdida de tiempo en contactar con la DGT para que revisen sus datos que están mal grabados por los funcionarios dependientes de Navarro».

Para ellos, «lo peor de todo es que, por culpa de esta falta de diligencia de la DGT, a muchos vehículos grúa, que no se encuentran debidamente registrados, por la DGT se les impide concursar por sus servicios ante aseguradoras y administraciones, además de impedirles portar la señalización propia de las grúas de auxilio (señal V-24) sin arriesgarse a ser, además, sancionados».

Los gruistas contra la DGT

Es decir, la mala gestión de la DGT está provocando graves problemas para los gruistas e, incluso, menos posibilidades de tener trabajo: «Hasta tal punto ha llegado la incapacidad para gestionar el citado registro y censo y señales de los vehículos de auxilio en carretera que, por parte de la DGT, se tuvo que dictar una Instrucción donde Pere Navarro reconoce que ‘se hace necesario trasladar a los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y control del tráfico que, transitoriamente y hasta comunicación en contrario por parte de esta Dirección General, no se formule denuncia a aquellos vehículos de auxilio en carretera que no dispongan de la señal y sigan haciendo uso de la antigua’.

Por ello, los gruistas califican esto de «desastre y falta de diligencia permanente», así como de «mala gestión de la autoridad que el organismo de Navarro tiene sobre los agentes de tráfico de la Guardia Civil a los que continuamente se les dan órdenes de aplicar o no normas reglamentarias en función de intereses políticos, que nada tienen que ver con la Seguridad Vial; como también en estos días podemos comprobar con el tratamiento discriminatorio que se está dando en todo el asunto de la baliza V-16».

La Alianza de Auxilio en Carretera ha mantenido «infructuosas» reuniones con la DGT para solventar este asunto, sobre el que, además, la regla general es recibir largas sin observar avance alguno. Su portavoz, Xavier Martí, se ha mostrado indignado con esta situación, destacando que «no es de recibo que este registro de nuestro sector lleve años sin funcionar correctamente y que las empresas y profesionales dedicados a la ayuda, auxilio y asistencia a los conductores, tengan que sufrir perjuicios económicos y empresariales por una Administración que pide mucho y entrega más bien poco».