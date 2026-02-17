El Gobierno sólo ha ayudado desde la apertura del plan a un 20% de los potenciales beneficiarios de la línea de avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) destinados a facilitar el acceso de jóvenes y vulnerables a una primera vivienda en propiedad.

Según los datos consultados por OKDIARIO, desde febrero de 2024 y hasta el último registro disponible -del 31 de diciembre de 2025- el Ejecutivo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), habría avalado únicamente 10.453 operaciones de financiación.

Una cifra que todavía está muy lejos de las 50.000 personas a las que prometieron avalar una vivienda los de Sánchez antes de mediados de 2026.

Además, por tipología del cliente, algo más del 70% de los beneficiados, concretamente 7.503, han sido jóvenes menores de 35 años. Por su lado, un 28% del total -2.950 operaciones- tuvieron como destinatarias a familias con menores a cargo.

Asimismo, el importe de los avales solicitados para lograr acceder a una primera vivienda asciende a 255,8 millones de euros. Dichas solicitudes han permitido movilizar recursos a través de nuevos préstamos a los referidos colectivos por un volumen de financiación de 1.344,3 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el plan del Ejecutivo está dotado con 2.500 millones de euros, por el momento el ICO sólo habría concedido poco más del 50% del total a pocos meses de finalizar el horizonte marcado en un inicio.

Madrid se queda un 4,5% de los avales

Andalucía es la comunidad autónoma con más operaciones de financiación realizadas desde la apertura de la línea de avales. En dos años acumula 3.148 operaciones -más de un 30% del total- con una financiación avalada de 373 millones de euros.

Por el contrario, en la Comunidad de Madrid sólo se han ejecutado 479 operaciones hipotecarias, lo que supone poco más de un 4,5% del total de las solicitudes de España y 87,7 millones de euros avalados por el Gobierno.

Valencia y Cataluña sí que se sitúan entre las tres regiones más beneficiadas por el ICO en este sentido, con 1.488 y 1.355 operaciones de financiación realizadas en cada comunidad, respectivamente.

En cada uno de los territorios, el ICO ha aportado 184 y 217 millones de euros para impulsar la adquisición de primeras viviendas a jóvenes y a familias con menores a su cargo que no han sido capaces de generar capacidad de ahorro suficiente para su compra.

Baleares es la comunidad con menos operaciones financiadas, con tan sólo 57 entradas facilitadas y 10,9 millones de euros avalados por la línea ICO. Pese a ello, la región con menor cantidad financiada es Cantabria, que, pese a haber ejecutado 77 operaciones, el Ejecutivo sólo habría avalado 8,9 millones de euros.

Una ayuda que no llega

Contar con el aval del Estado, contribuiría a priori a que el importe del préstamo hipotecario pueda igualar el coste de compraventa o tasación de la vivienda.

La práctica bancaria habitual sitúa el importe de los préstamos hipotecarios en el 80% del importe de compra, por lo que el comprador debe contar con un 20% mínimo de ahorros para poder acceder a su primera vivienda.

De esta manera, el ICO pretendía conceder un aval por cuenta del MIVAU que pudiese cubrir hasta el 20% de ese préstamo, llegando hasta el 25% en aquellos casos en que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior.

Sin embargo, actualmente resulta difícil recibir esa ayuda porque los ingresos de los solicitantes en muchas ocasiones no llegan al mínimo requerido, pese a que el aval va dirigido a personas que ya de por sí se encuentran en una situación vulnerable para acceder a su primera vivienda.