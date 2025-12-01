Las matriculaciones de coches en el mercado español han alcanzado las 94.124 unidades en noviembre y esta es la lista en la que encontraras los mejores modelos con motores eléctricos, híbridos, diésel y gasolina.

Hyundai Inster

Hyundai Inster es un modelo del segmento A con hasta 370 kilómetros de autonomía y que se presenta como una opción para los desplazamientos urbanos, disponible por un competitivo precio de 22.700 euros.

Como modelo del segmento A, destaca por su reducido tamaño, lo que ayuda para enfrentar el clásico problema del aparcamiento en las ciudades, aunque, en su interior, llama la atención su habitabilidad, superior a la de otros competidores, lo que le dota de mayor comodidad y espacio.

Kia PV5

Kia PV5, el primer vehículo comercial 100% eléctrico de la marca coreana, ya está disponible en la red de concesionarios en España y será la primera fase de una gama eléctrica que será enfocada para el cliente profesional. Este modelo tiene un precio de salida desde 39.190 euros al contado en la configuración ‘Cargo’ (sin descuentos de directos de la marca ni ayudas gubernamentales), mientras que en la versión ‘Passenger’ su precio en el mercado parte desde 38.690 euros.

Fiat 500

Fiat tiene abiertos desde este viernes 28 de noviembre los pedidos del nuevo Fiat 500 Hybrid, su modelo híbrido de su clásico ‘cinquecento’, disponible en España con tres acabados distintos y por 17.300 euros en su versión de entrada.

La producción del nuevo 500 Hybrid comenzó oficialmente en noviembre en la planta Carrozzerie Mirafiori de Turín, con un objetivo de 5.000 unidades para finales de año. A pleno rendimiento, se espera que la planta de Mirafiori aumente su producción anual en unas 100.000 unidades adicionales de las cuales el 80% se exportará fuera de Italia.

Lexus ES

Lexus ha presentado la octava generación del sedán ES, que llega por primera vez a España con una nueva línea de diseño, una oferta multi-tecnológica con versiones híbridas y 100% eléctricas, cinco grandes novedades tecnológicas y una preventa que se abrirá en diciembre desde 56.900 euros, con las primeras entregas previstas a partir de abril de 2026.

En el plano mecánico, el nuevo ES materializa la estrategia multitecnológica de Lexus con una gama que combina versiones híbridas y 100% eléctricas sobre la plataforma GA-K rediseñada para admitir ambas tecnologías.

Peugeot 308

Peugeot actualiza su modelo 308, con mayor tamaño, autonomía eléctrica y mejoras para la conducción, y lanza la nueva versión SW, disponibles desde 33.600 y 34.500 euros, respectivamente, comenzando ambas a producirse a finales de este año en Francia, sin perder la vista en el cliente español.

El nuevo Peugeot 308 ofrece una amplia gama multienergía de motorizaciones en la que versiones 100% eléctricas, con hasta 450 kilómetros de autonomía, comparten catálogo con alternativas híbridas, híbridas enchufables y térmicas.

Cupra Formentor

El Cupra Formentor es el primer modelo fabricado en España de la marca que se ‘cuela’ entre los diez híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en el país, en concreto, en octava posición con 3.301 unidades contabilizadas en este mercado hasta octubre, logrando un crecimiento del 21% respecto al año pasado.

Este es uno de los mejores coches del año del mes de noviembre que cuenta con variedad de motorizaciones -gasolina, diesel, híbrido e híbrido enchufable-, es el modelo más popular de la marca con un total de 8.005 ventas.