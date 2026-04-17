Nico Paz, sobre su regreso al Real Madrid: «Si surge una oportunidad en el futuro…»

Nico Paz, centrocampista argentino del Como 1907, se ha consolidado como uno de los nombres propios del mercado de cara a la próxima temporada. El joven talento, formado en la cantera del Real Madrid, ha sido vinculado en varias ocasiones con un posible regreso al conjunto blanco, aunque por ahora prefiere mantener el foco en su presente.

El futbolista, de 21 años, se refirió con claridad a los rumores sobre su futuro, dejando claro que no quiere distracciones en este momento clave de su carrera. «No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos», expresó.

Su rendimiento esta temporada respalda esa mentalidad. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, Nico Paz ha firmado unos números destacados, con 12 goles y 6 asistencias entre la Liga y la Coppa, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo italiano. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y lo posiciona como uno de los jóvenes argentinos con mayor proyección en Europa.

Más allá del ámbito de clubes, el centrocampista también mantiene intacta su ambición internacional. Con la mirada puesta en el próximo Mundial, el jugador no esconde su ilusión por formar parte de la convocatoria de la Selección Argentina en 2026. «Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí», afirmó.

Uno de los momentos más especiales de su carrera llegó en octubre de 2024, cuando debutó con la selección absoluta en un partido ante Bolivia. En ese encuentro, además, logró asistir a Leo Messi, un recuerdo que guarda con especial cariño. «Fue un sueño, y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi padre también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde. Le robaría la pierna izquierda…», bromeó en una entrevista concedida a Sport Mediaset.

Con los pies en el presente y la vista en el futuro, Nico Paz sigue dando pasos firmes en su carrera. Y apunta a ser una de las grandes promesas del fútbol en los próximos años y, quién sabe, si en el Real Madrid.