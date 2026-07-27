Mbappé se sincera en una emotiva carta tras la debacle de Francia en el Mundial: «Duele y seguirá doliendo»

Kylian Mbappé se ha sincerado tras la dura derrota de Francia en semifinales del Mundial ante España. Los galos partían como principales favoritos al título, pero la Selección acabó con sus ilusiones en un partido perfecto de los de Luis de la Fuente. Ahora, el delantero del Real Madrid ha publicado una carta dedicada a los seguidores franceses en la que reconoce que «duele y seguirá doliendo durante un tiempo».

«GRACIAS», así con mayúsculas empieza la carta la estrella y capitán de Francia. «Un mes de emoción. De superar límites. De orgullo por llevar los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que os impulsa a vosotros, frente a la pantalla como en las gradas. Eso es lo que vivimos juntos, una historia increíble», continúa Mbappé.

El 10 afirma que todavía duele la derrota y habla de su título de máximo goleador del torneo: «No trajimos un trofeo de equipo. Duele y seguirá doliendo durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima. Quizá os debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos en ella, y lo pusimos todo. De eso, estamos orgullosos».

También quiso dar las «gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría podido marcar tanto. Este título pertenece al equipo tanto como a mí. De niño, soñaba con jugar en un Mundial, al menos uno. He jugado en tres, he ganado uno y este año tuve el orgullo de competir en él con el brazalete de capitán. Nunca lo olvidaré».

Acto seguido, el jugador se dirige a los aficionados que trasnocharon para verles y a aquellos que fueron al estadio: «Vosotros os quedasteis despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche dependiendo de las zonas horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo, os reunisteis en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá».

«Otros estuvieron allí mismo con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros. Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y todas las generaciones juntos, unidos alrededor del mismo placer, el de compartir. Ese es el poder de este deporte. Y nunca nos fallasteis, ni en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos», agrega.

Mbappé mira al futuro

«Esta historia la escribimos con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por el mismo fervor. A Didier ya le he dicho lo que tenía que decir; lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también: fisios, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición», sigue la carta.

«El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego, con sus reglas simples que no han cambiado desde que empezamos a jugarlo: balón, gol, deseo de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión», reza el comunicado del francés.

Por último, Mbappé manda un mensaje de esperanza a los aficionados de cara al futuro: «Este Mundial llegó a su fin, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o invierno en las que nos reuniremos de nuevo frente a este mismo juego, con el mismo deseo intacto. No hemos terminado de jugar juntos. Gracias por todo. Kylian Mbappé».