Mbappé pone el listón imposible a Messi por la Bota de Oro: deberá marcar un hat-trick contra España

Kylian Mbappé dio un paso de gigante hacia la Bota de Oro con su doblete ante Inglaterra y se lo pone todavía más difícil a Leo Messi. Ambos llegaban empatados a goles a esta última ronda, pero con el argentino liderando por una asistencia. Los dos tantos anotados por el jugador del Real Madrid en el partido por el tercer puesto y la asistencia a Barcola le colocan con ventaja de dos sobre su rival, que está obligado a meter un hat-trick si quiere ganar.

El astro francés lidera la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 con un total de 10 goles y 4 asistencias. Segundo es Leo Messi con 8 goles y 4 asistencias. Si el 10 de Argentina marca dos goles contra España en la final del Mundial, habría que desempatar en función de los minutos jugados. Ahí gana Mbappé, porque Francia no ha jugado ninguna prórroga, mientras que Argentina tiene dos a sus espaldas.

No obstante, todo dependerá de los minutos que juegue Messi en la final del Mundial este domingo contra España. En este momento, Kylian ha jugado ocho partidos y 699 minutos, mientras que Leo acumula un partido menos al no haber disputado todavía la final y 620 minutos. Si marca dos goles, no da ninguna asistencia y juega los 90 minutos, Mbappé se llevaría la Bota de Oro al contar con menos minutos disputados en el campeonato.

Es por eso que el doblete del 10 francés ante Inglaterra obliga al 10 de Argentina a anotar un hat-trick o marcar dos goles y dar una asistencia, lo cual no sería bueno para España porque implicaría tener que marcar cuatro goles para ser campeones del mundo. Tres goles sólo los ha anotado en el primer partido del Mundial, contra Argelia. Frente a Austria, en el segundo encuentro de la fase de grupos, hizo dos dianas sin ninguna asistencia. Eso no le valdría. Así que salvo milagro de Leo, Mbappé revalidará la Bota de Oro.