Aston Martin ya no es el peor equipo de la Fórmula 1 en Hungría

Aston Martin y Fernando Alonso se ha preparado a fondo para este Gran Premio de Hungría. La escudería afronta el fin de semana con 16 mejoras en el chasis, incluyendo los problemas del sobrepeso del monoplaza. Los primeros entrenamientos libres de este viernes 24 de julio eran la primera prueba. Finalmente, el bicampeón del mundo no ha podido competir por el top 10, aunque ha mejorado los tiempos en los últimos minutos hasta evitar el farolillo rojo.

La sesión comenzó de forma positiva para el equipo, ya que tanto el asturiano como Lance Stroll estaban cerca de las primeras posiciones con el neumático duro. Sin embargo, el canadiense tuvo que abandonar la sesión después de romper la suspensión trasera nueva en las curvas 2 y 3 y no ha podido continuar.

El camino de Aston Martin aún es muy largo. Aún tienen mucho fin de semana para hacer pequeñas modificaciones y ajustes. Sin embargo, las primeras sensaciones reflejan que todavía están lejos de rodar en tiempos competitivos. La mejora del motor Honda tras el parón veraniego será clave.

El circuito no lo está poniendo fácil. Los pilotos aún tienen que adaptarse a las exigencias de Hungaroring. Carlos Sainz está siendo investigado por una posible infracción de conducción temeraria ya que bloqueó a Max Verstappen en la curva 12, aunque después comunicó que su radio no funcionaba correctamente. Además, el madrileño hizo un recto muy peligroso en la primera curva.

Estas son las mejoras de Aston Martin para el GP de Hungría

Las actualizaciones se centran en el chasis y el problema de sobrepeso del monoplaza. Estas son todas las novedades del monoplaza: alerón delantero y nuevo endplate, nuevo corner delantero y trasero, suelo renovado, nuevo capó y cubierta del motor, branqueas de refrigeración, alerón trasero con endplates y beam wing renovados, aerodinámica de frenos traseros y delanteros, aerodinámica de alerón trasero, pontones y difusor.