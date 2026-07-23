Verstappen apoya la continuidad de Alonso: «Me gustaría verle en F1 hasta 2060, no se merece estar tan abajo, es Top-5»

Fernando Alonso ha vuelto a reiterar en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría que deberá tomar una decisión durante las próximas semanas en relación a su continuidad o no en la Fórmula 1 de cara a la temporada que viene. Algo sobre lo que se ha pronunciado también el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien ha dejado claro que a él le gustaría «ver a Alonso en la F1 hasta 2060».

Estas declaraciones del asturiano no son nuevas: a lo largo de toda la temporada, el piloto se ha mostrado disconforme con la nueva regulación de la FIA, criticando de manera firme los cambios en el diseño de los automóviles. Alonso declara no sentirse «contento con estos motores», provocando que ya «no me divierta tanto conducir un F1».

Una clasificación que no corresponde al nivel de Alonso

Al ser cuestionado por la temporada que está realizando Fernando Alonso, Verstappen ha sido contundente, asegurando que él «no se merece ocupar la 21ª posición de la clasificación». Para el de Países Bajos, Alonso «merece estar dentro del Top-5», ya que «es uno de los pilotos con más nivel de toda la competición».

Afirma también que le encantaría «ver a Fernando correr hasta 2060, pero nadie sabe lo que puede pasar… Es un piloto auténtico y duro. Sobre todo, se le viene a la mente esta opción porque no disfruta el reglamento y no es competitivo en este momento (por el mal rendimiento del coche este año).

Unas críticas compartidas por varios pilotos

Alonso no es el único que se queja por estos cambios. Max Verstappen también se ha mostrado contrario a estos cambios, siendo uno de los pilotos que más ha criticado esta reglamentación, amenazando también con dejar la F1 al acabar esta temporada en caso de que no se produzcan cambios.

El neerlandés se ha mostrado comprensivo con el de Oviedo, afirmando que «estoy de acuerdo con él. No es lo que él quiere. Claro, Fernando tiene 45 años… Así que probablemente le resulte más fácil poner punto final a su carrera.

Una decisión que Alonso deberá tomar en las próximas semanas, analizando los ajustes en el reglamento de motores que se aplicarán de cara a la próxima temporada 2027-2028. Deberá pensar si estas remodelaciones le permitirán recuperar esa adrenalina que sentía pilotando un monoplaza, o por lo menos, buena parte de ella. De no ser así, mucho nos tememos que podríamos estar ante las últimas carreras de Fernando Alonso en la Fórmula 1.