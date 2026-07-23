Carapaz golpea en los Alpes ganando un etapón en Orcieres-Merlette

Richard Carapaz es un seguro de espectáculo en toda gran vuelta y, en este Tour de Francia 2026, no iba a ser menos. Después de varias intentonas, el ecuatoriano por fin encontró el triunfo esperado en Orcieres-Merlette. Era la última etapa en la que había algún tipo de opciones de que prosperasen las fugas, puesto que el viernes y el sábado toma protagonismo Alpe d’Huez y el domingo se llegará a París. Y no lo desaprovechó el del Education First, que tras dos avisos, lanzaba un ataque definitivo a falta de 3,5 kilómetros de meta que era definitivo. Nadie le siguió y se fue en solitario hasta la meta.

En la fuga del día, el ecuatoriano se convertía en favorito nada más sumarse al grupo. Lo hizo a 45 kilómetros de meta, junto al portador del maillot de la montaña –que no líder, puesto que es Pogacar–, Paret Preinte. Se sumaban los dos a Jorgenson, que buscaba una alegría para el Visma, a Johannessen o a los españoles Castrillo y García Pierna, que querían darle por fin a Movistar ese día de gloria que se sigue resistiendo.

Como era de esperar, desde el momento en el que contactó con el grupo cabecero, no iba a ser fácil batirle. Lo intentó Jorgenson; lo hizo también un Paret Peintre que buscaba superar a Pogacar en la clasificación de la montaña aunque fuera por un día, dado que en Alpe d’Huez será complicado que alguien le plante cara. No hubo manera de desprenderse de un Carapaz que era consciente de que era su última oportunidad para llevarse la victoria.

Paret Peintre resistió con él durante el penúltimo intento del ecuatoriano, que no dudó en dar un estacazo final a falta de 3,6 kilómetros de meta y marcharse en solitario. Llegó a la meta con una renta suficiente como para no sufrir en los últimos metros de la exigente subida. Además, en la general, consiguió dar un golpe al entrar entre los 10 primeros.

El grupo de favoritos afrontó un día nada exigente, a la espera de lo que suceda tanto el viernes como el sábado en Alpe d’Huez. Con la primera posición prácticamente sentenciada, queda saber cómo estará configurado el podio. Evenepoel no parece que vaya a poner en riesgo el Tour de Pogacar, ni que corra peligro su segundo puesto. Queda por ver si Del Toro es capaz de defender el podio ante Seixas y Ayuso.