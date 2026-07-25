Clasificación F1 GP Hungría en directo: dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo hoy
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en la clasificación del GP de Hungría
Fernando Alonso al menos ya puede luchar: queda decimoséptimo en el último tanteo de Hungría
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Hungría de F1. La batalla por la pole apunta a ser muy igualada tras lo visto en los últimos entrenamientos. Lando Norris dominó la práctica 3 por delante de Hamilton y Antonelli, ambos a poco más de una décima. No hay que descartar de esta pelea a Leclerc y Russell.
Por otro lado, los Aston Martin parecen haber dado un pequeño salto adelante gracias al enorme paquete de mejoras que han traído para Hungaroring. El propio Fernando Alonso confirmó que las sensaciones eran bastante mejores, pero ahora falta confirmarlas en clasificación y en carrera. Por contra, Sainz no ha empezado con las mejores sensaciones en un circuito que saca todas las debilidades del Williams.
Aston Martin ha traído 16 mejoras
Los verdes ya avisaron de que en Hungría traerían su paquete gordo de mejoras, y así ha sido. Aston Martin ha implantado hasta 16 mejoras en el monoplaza para este Gran Premio y parece que están funcionando bien.