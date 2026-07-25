Clasificación F1 GP Hungría en directo: dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo hoy

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Hungría de F1. La batalla por la pole apunta a ser muy igualada tras lo visto en los últimos entrenamientos. Lando Norris dominó la práctica 3 por delante de Hamilton y Antonelli, ambos a poco más de una décima. No hay que descartar de esta pelea a Leclerc y Russell.

Por otro lado, los Aston Martin parecen haber dado un pequeño salto adelante gracias al enorme paquete de mejoras que han traído para Hungaroring. El propio Fernando Alonso confirmó que las sensaciones eran bastante mejores, pero ahora falta confirmarlas en clasificación y en carrera. Por contra, Sainz no ha empezado con las mejores sensaciones en un circuito que saca todas las debilidades del Williams.