El yate de Fernando Alonso donde disfruta de su nueva vida como padre: un refugio de lujo de 5 millones de euros

Cuando pensamos en Fernando Alonso, la imagen que aparece es la de un piloto al límite, rodeado de motores, velocidad y adrenalina. Sin embargo, lejos de los circuitos, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 busca exactamente lo contrario: silencio, tranquilidad y desconexión. Su refugio privado en el mar es el impresionante Sunreef 60 Power Eco, un exclusivo catamarán de lujo cuyo valor ronda los 5 millones de euros. Una embarcación que rompe con la idea tradicional de los grandes yates de lujo al apostar por la tecnología sostenible, la energía solar y la navegación silenciosa.

Después de una vida dedicada a competir al máximo nivel, Alonso ha elegido para sus momentos de descanso un yate que representa una filosofía completamente diferente a la de la Fórmula 1. El Sunreef 60 Power Eco está equipado con motores eléctricos, baterías de última generación y un avanzado sistema de paneles solares integrados en su estructura. Esta combinación permite navegar con menos emisiones, sin apenas ruido y reduciendo las vibraciones, creando una experiencia mucho más relajante en alta mar. El propio piloto ha explicado que, tras pasar gran parte del año rodeado de velocidad y competición, cuando llega su tiempo libre quiere precisamente lo contrario: viajar en silencio, sin humos y sin vibraciones.

Un catamarán de lujo de casi 20 metros

Las cifras del yate impresionan. El catamarán cuenta con 18,3 metros de eslora y más de 10 metros de manga, unas dimensiones que permiten ofrecer un espacio comparable al de un hotel exclusivo flotante.

En su interior puede alojar hasta 12 personas, además de contar con una tripulación de cuatro miembros. Dispone de una espectacular suite principal, camarotes de lujo, salón panorámico, cocina equipada y grandes ventanales que permiten disfrutar de la luz natural y del paisaje marino. Pero uno de sus mayores atractivos está en el exterior. Su amplia cubierta ofrece diferentes zonas de descanso, espacios para tomar el sol, comedor al aire libre, bar, barbacoa e incluso la posibilidad de incorporar un jacuzzi.

Una embarcación diseñada al detalle por Fernando Alonso

El piloto asturiano no se limitó a adquirir un barco ya construido. Participó activamente en el proceso de diseño y personalización, realizando varias visitas al astillero de Gdansk, en Polonia, donde fue fabricado. Cada elemento fue pensado para adaptarse a sus gustos y necesidades, desde los acabados interiores hasta la distribución de los espacios. El resultado es un yate exclusivo que combina tres conceptos que definen a Alonso: precisión, innovación y búsqueda constante de la excelencia.

El yate donde Fernando Alonso disfruta de su nueva etapa como padre

Este 2026, el Sunreef 60 Power Eco ha adquirido un significado todavía más especial para el piloto. La embarcación se ha convertido en el escenario de uno de los momentos más personales de su vida: sus primeras imágenes ejerciendo de padre junto a Melissa Jiménez y su hijo Leonard.

El pequeño Leonard Alonso Jiménez nació el 25 de marzo de 2026, convirtiéndose en el primer hijo del piloto asturiano, que estrenó así su faceta como padre a los 44 años. Quienes le admiran disfrutan esta faceta desconocida del piloto: un Fernando Alonso tranquilo, familiar y alejado de la tensión de los circuitos. A bordo de su catamarán, el campeón aparece disfrutando del mar junto a Melissa, su bebé y parte de su familia en aguas de Mónaco. La escena contrasta con la imagen habitual del piloto competitivo y demuestra que su mayor lujo ahora no es la velocidad, sino disfrutar del tiempo junto a los suyos en un entorno único.