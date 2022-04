El Partido Popular ha apuntado hoy a la condición de codefensor de uno de los imputados en el ‘caso Azud’ del síndico de los socialistas en las Cortes Valencianas Manuel Mata. La alusión del PP ha sido indirecta pero muy clara y a cargo de la síndica popular María José Catalá: «Nosotros no tenemos el sumario, pero puede que otro partido político, cuyo síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga», ha dicho la portavoz popular María José Catalá.

María José Catalá se ha manifestado así después de que se conociera que el juzgado que instruye el procedimiento haya reclamado a las Cortes Valencianas que acredite la condición de aforado de su vicepresidente segundo y diputado del PP Jorge Bellver. El ‘caso Azud’ investiga una presunta trama de supuestos pagos y cobros de comisiones a cambio también de supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. El procedimiento, cuyo secreto de sumario ha sido levantado hace apenas 5 días, continúa su curso con cerca de 60 investigados.

El diputado socialista y síndico de esa formación en las Cortes Valencianas Manuel Mata, tal como publicó OK DIARIO, decidió a mediados de 2021 ser codefensor del empresario Jaime Febrer, uno de los investigados en la causa. Para Mata no existía conflicto de intereses entre una y otra responsabilidad. La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra (Compromís) dijo entonces que la compatibilidad existía y era legal. Y dijo también que «Mata es Mata». El síndico socialista, según la web Sueldos Públicos, renunció a la exclusividad en enero de 2020 para poder ejercer la abogacía: tenía previsto incorporarse en febrero de ese año a la defensa de 2 imputados en el denominado ‘caso Alquería’, donde se investigaban las contrataciones presuntamente irregulares en Divalterra. La renuncia a la exclusividad supuso a Mata dejar de percibir en torno a los 5.445 euros anuales.

Hoy, María José Catalá ha hecho una primera valoración y ha dicho que respeta todos los procedimientos judiciales para, a continuación, y en clara alusión también a Jorge Bellver, sostener que «apelamos a la prudencia». Catalá ha apelado a la presunción de inocencia y a que los partidos sean «cautos» en sus manifestaciones acerca de este caso. Y es ahí cuando ha realizado la alusión indirecta a Manuel Mata: «Nosotros no tenemos el sumario, pero puede que otro partido político, cuyo síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga. Nosotros no lo tenemos y, por tanto, no podemos hablar en este momento de algo que desconocemos y que sólo están conociendo progresivamente las partes en lo que a cada uno de ellos le afecta», ha dicho Catalá.

La última alusión indirecta de María José Catalá hoy ha sido a la denominada ‘causa del pitufeo’, a la que el Tribunal Supremo acaba de echar el cierre: «Hemos tenido una causa muy reciente de un procedimiento que se hizo muy largo. Demasiado largo. Y que ha terminado esta misma semana en un carpetazo definitivo del Tribunal Supremo. No caigamos en el mismo error y seamos prudentes todos».

Sin embargo, Ciudadanos sí ha reclamado hoy la dimisión de Jorge Bellver como vicepresidente de la Cámara autonómica «tras verse salpicado en el caso Azud», según informa la formación en un comunicado. Su síndica Ruth Merino ha pedido además la misma coherencia en el resto de partidos. «No es tolerable que los mismos que hoy pedirán también dimisiones por el ‘caso Azud’ agachen la cabeza cuando el juez pide la imputación de los suyos por otras causas», ha dicho Merino en una clara alusión a la solicitud del titular del Jugado de Instrucción Número 15 de Valencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para la imputación de Mónica Oltra.