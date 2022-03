Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, y el síndico portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas Manuel Mata han colaborado profesionalmente en el ejercicio profesional del Derecho. En concreto, fue en 2013, cuando litigaron por las afectadas de las prótesis PIP. Había, en aquel litigio, un tercer actor: Jorge Alarte, ex alcalde socialista de la localidad valenciana de Alaquàs y ex secretario general los socialistas valencianos, la misma responsabilidad que hoy desempeña el propio Puig.

En aquel 2013, 2 años antes de que la izquierda ganara las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana y alcanzara la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra ya ocupaba escaño en las Cortes Valencianas. Fue la legislatura de las camisetas y las protestas en sede parlamentaria.

No así Manuel Mata, que había sido diputado desde 2007 a 2011 y lo sería de nuevo en 2015. Sin embargo, el destino les iba a llevar a coincidir en su defensa como abogados de las damnificadas por la fabricación supuestamente defectuosa de las prótesis mamarias PIP.

Mata ya había participado en otros casos de recorrido mediático, como el juicio del anestesista Maeso o la hemodiálisis del Consuelo, en el que representaba a familiares de los fallecidos. En 2008, Mata ya había presentado la primera denuncia contra la empresa. Todo ello, según informó en su momento La Razón. Según informó también ese medio, Mata y Oltra llevaban la denuncia de un total de 142 afectadas.

Posteriormente, las elecciones de 2015 dieron el triunfo a la izquierda. Y con ellas, llegó el Gobierno del que hoy Mónica Oltra es vicepresidenta primera mientras que Manuel Mata es el portavoz socialista en las Cortes Valencianas. Este último cuenta, además, con una larga trayectoria profesional. Mata sorprendió a todos cuando decidió ser codefensor del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados entonces por el denominado ‘Caso Azud’, en el que se investiga el supuesto pago y cobro de presuntas comisiones a cambio, supuestamente de favores urbanísticos, según reflejaron en su día diversos medios. Un caso por el que también fue detenido en su momento otro importante empresario, Federico Ferrando, socio fundador de Gesfesa y Edifesa, según publicó en mayo de 2021 Alicante Plaza.

Mata también trabajó junto a Salvador Sastre, otro prestigioso abogado, en en la investigación, precisamente, por las muertes de enfermos renales en Valencia en 2001, según informaron distintos medios en su momento. Mata, de hecho, según él mismo dijo en OK DIARIO en 2018, es especialista en defensa frente a negligencias médicas. Nunca ha tenido a ninguna empresa del sector sanitario como cliente. No es el mismo caso que Salvador Sastre que, fuera del vínculo con Mata, según algunas publicaciones, sí ha desarrollado su labor profesional en ocasiones en torno a empresas de ese sector. Entre ellas, al menos, del entorno de Gesmed, la empresa que con el tiempo y mediante decisión judicial se haría cargo de la gestión, entre otras, de la residencia de mayores de Moncada, en Valencia, que actualmente y según reconoció Mónica Oltra, se encuentra en situación de enriquecimiento injusto, lo que se produce cuando el contrato y la prórroga están caducados pero la empresa no puede dejar de prestar el servicio porque los usuarios quedarían sin atención hasta que no haya un nuevo contrato y la consejería de Oltra vuelva a realizar la adjudicación.

Gesmed es una de las mayores contratistas del sector a día de hoy. Según publicó Las Provincias, su director general es Emérit Bono, hijo de un ex consejero en la época de Joan Lerma. También, trabaja en Gesmed el que fuera secretario general de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla, quien en mayo de 2008 confirmara, entonces, precisamente, su casi inmediata incorporación al despacho del Manuel Mata, anterior a su trabajo en Gesmed. Según publicó Es Diario, también estuvo vinculada a la empresa antes mencionada Amparo Panadero, ex pareja de Ximo Puig.