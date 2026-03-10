Recetas de pescado y marisco

Bacalao a la nata cremoso: receta fácil y tradicional

Receta de bacalao
Bacalao a la nata.
Bacalao a la nata cremoso y suave, una receta fácil y deliciosa para disfrutar este pescado de una forma diferente.

El bacalao a la nata es uno de esos platos que parecen de restaurante pero en realidad se pueden hacer en casa sin demasiada complicación. Es cremoso, suave y muy reconfortante. Además, es perfecto para una comida tranquila en casa o incluso para sorprender cuando tienes invitados.

Eso sí, antes de ponerte a cocinar hay un detalle que no conviene olvidar. Si utilizas bacalao en salazón, el primer paso es siempre desalarlo correctamente. ¿Te gusta la idea? Puedes ver cómo desalar bacalao correctamente, algo que te vendrá genial para muchas otras recetas con este pescado.

Ingredientes

  • 400 g de bacalao desalado
  • 2 patatas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 50 ml de leche
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 50 g de queso rallado (opcional)
  • Pimienta negra al gusto

    • Cómo hacer bacalao a la nata paso a paso

    1. Pela las patatas y córtalas en rodajas finas o en pequeñas tiras.
    2. Echa un chorro de aceite de oliva en una sartén y cocina las patatas a fuego medio durante unos minutos. Solo tienen que quedar tiernas, no demasiado doradas. Cuando estén listas, retíralas y resérvalas.
    3. En la misma sartén añade la cebolla cortada en tiras finas y los ajos picados. Cocina todo a fuego medio mientras vas removiendo de vez en cuando.
    4. La idea es que la cebolla se vaya pochando lentamente hasta quedar muy suave y ligeramente dorada. Este paso es importante porque aporta gran parte del sabor del plato.
    5. Cuando la cebolla esté lista, incorpora el bacalao en trozos o desmenuzado. Mézclalo con cuidado para que se integre con el sofrito.
    6. El bacalao no necesita demasiado tiempo para cocinarse, así que con unos minutos será suficiente.Receta de bacalao
    7. Ahora llega el momento de añadir la nata y la leche. Remueve suavemente para que todos los ingredientes se mezclen bien.
    8. Deja que la salsa se cocine a fuego bajo durante unos minutos. Poco a poco irá espesando y creando esa textura cremosa tan característica del plato.
    9. Añade las patatas que habías reservado y mezcla todo con cuidado para que absorban parte de la salsa.
    10. Pon a punto de sal, teniendo en cuenta que el bacalao ya aporta su punto salado.
    11. Si te gusta el toque gratinado, puedes pasar la mezcla a una fuente de horno, añadir queso rallado por encima y gratinar unos minutos hasta que la superficie esté dorada.

    Servir y disfrutar

    Sirve el bacalao a la nata bien caliente. Es un plato que queda especialmente bien acompañado de una ensalada fresca o simplemente con un buen trozo de pan.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional (aprox.): 560 calorías por ración
    Tipo de cocina: Cocina mediterránea
    Tipo de comida: Plato principal

    El bacalao a la nata es una receta que demuestra que no hace falta complicarse demasiado para comer bien. Con ingredientes sencillos y una preparación bastante fácil puedes conseguir un plato cremoso, sabroso y perfecto para disfrutar de una comida casera con mucho sabor.

