Bacalao a la nata cremoso: receta fácil y tradicional

El bacalao a la nata es uno de esos platos que parecen de restaurante pero en realidad se pueden hacer en casa sin demasiada complicación. Es cremoso, suave y muy reconfortante. Además, es perfecto para una comida tranquila en casa o incluso para sorprender cuando tienes invitados.

Eso sí, antes de ponerte a cocinar hay un detalle que no conviene olvidar. Si utilizas bacalao en salazón, el primer paso es siempre desalarlo correctamente. ¿Te gusta la idea? Puedes ver cómo desalar bacalao correctamente, algo que te vendrá genial para muchas otras recetas con este pescado.

Ingredientes

400 g de bacalao desalado

2 patatas medianas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

200 ml de nata para cocinar

50 ml de leche

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

50 g de queso rallado (opcional)

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer bacalao a la nata paso a paso

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas o en pequeñas tiras. Echa un chorro de aceite de oliva en una sartén y cocina las patatas a fuego medio durante unos minutos. Solo tienen que quedar tiernas, no demasiado doradas. Cuando estén listas, retíralas y resérvalas. En la misma sartén añade la cebolla cortada en tiras finas y los ajos picados. Cocina todo a fuego medio mientras vas removiendo de vez en cuando. La idea es que la cebolla se vaya pochando lentamente hasta quedar muy suave y ligeramente dorada. Este paso es importante porque aporta gran parte del sabor del plato. Cuando la cebolla esté lista, incorpora el bacalao en trozos o desmenuzado. Mézclalo con cuidado para que se integre con el sofrito. El bacalao no necesita demasiado tiempo para cocinarse, así que con unos minutos será suficiente. Ahora llega el momento de añadir la nata y la leche. Remueve suavemente para que todos los ingredientes se mezclen bien. Deja que la salsa se cocine a fuego bajo durante unos minutos. Poco a poco irá espesando y creando esa textura cremosa tan característica del plato. Añade las patatas que habías reservado y mezcla todo con cuidado para que absorban parte de la salsa. Pon a punto de sal, teniendo en cuenta que el bacalao ya aporta su punto salado. Si te gusta el toque gratinado, puedes pasar la mezcla a una fuente de horno, añadir queso rallado por encima y gratinar unos minutos hasta que la superficie esté dorada.

Servir y disfrutar

Sirve el bacalao a la nata bien caliente. Es un plato que queda especialmente bien acompañado de una ensalada fresca o simplemente con un buen trozo de pan.

Otras recetas con bacalao que también merece la pena probar

Si te gusta preparar pescado de forma sencilla , también puedes probar el bacalao a la plancha con patatas y calabacín, una receta rápida y muy sabrosa.

El bacalao es uno de esos ingredientes que siempre dan juego en la cocina. Con él puedes preparar platos muy diferentes y todos llenos de sabor.

Por ejemplo, unas albóndigas de bacalao caseras son perfectas para variar el menú y preparar algo distinto.

Otra receta muy interesante es el bacalao confitado en aceite, donde el pescado se cocina lentamente y queda muy jugoso.

Y si te gustan los platos más tradicionales, también puedes probar las migas de bacalao receta tradicional, un clásico lleno de sabor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox.): 560 calorías por ración

Tipo de cocina: Cocina mediterránea

Tipo de comida: Plato principal

El bacalao a la nata es una receta que demuestra que no hace falta complicarse demasiado para comer bien. Con ingredientes sencillos y una preparación bastante fácil puedes conseguir un plato cremoso, sabroso y perfecto para disfrutar de una comida casera con mucho sabor.