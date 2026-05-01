La recaudación por impuestos sigue pulverizando récords mientras el Gobierno sigue sin deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas para que puedan hacer frente al impacto del alza de los precios. En los primeros tres meses del año, las arcas públicas han recaudado un 11,7% más que en el primer trimestre de 2025, que ya marcó récord en ingresos por impuestos. La gran excepción son los impuestos al alcohol, que han bajado su recaudación en un 3,1% en el conjunto del trimestre –casi un 5% sólo en un mes, de febrero a marzo–.

De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria, en los tres primeros meses del año la recaudación por impuestos ha sido de 73.950 millones de euros. En marzo del año pasado acumulaba una recaudación de 66.214 millones. El incremento es el citado 11,7%, y apunta de nuevo a unos ingresos récord este año superiores a 330.000 millones de euros.

En medio de unas subidas de nuevo importantes en la recaudación por IRPF, que sube un 7,5%, del IVA, que mejora un 10,4%, o del Impuesto de Sociedades, que asciende un 18%, la recaudación por los impuestos especiales ha aumentado sólo un 0,1% en el trimestre, quedando prácticamente estable con el año pasado.

En este apartado se encuentra el impuesto a la electricidad, que cede un 0,2%, o a las labores del tabaco, que cae un 0,6%. Se reducen un 4,1% los ingresos por el impuesto a los plásticos no reutilizables, que aportan 153 millones en el trimestre a las arcas públicas.

Los ingresos por el impuesto al alcohol y cervezas caen un 3,1% en el trimestre y un 4,7% sólo en marzo. Las arcas públicas han recaudado 318 millones en el trimestre, frente a los 328 millones del primer trimestre de 2025.

Pero la recaudación por impuestos sigue creciendo a buen ritmo. La oposición acusa al Gobierno de haber subido un centenar de impuestos desde que gobierna, y de no haber deflactado el IRPF a las clases medias y bajas para ayudar a la población a hacer frente a la subida de los precios, que vuelven a repuntar por la guerra de Irán.

La inflación en España vuelve a superar el 3%, con incrementos en el caso de los alimentos que superan el 25% desde que gobierna Pedro Sánchez. Aún así, el Gobierno se ha negado a tratar de rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos que cobran menos de 36.000 euros, como le pide el PP.

Un reciente informe del Colegio de Economistas cifró en 820 euros anuales lo que han pagado de más quienes cobran el sueldo medio en España por la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF. Para un sueldo de 45.000 euros el coste es de 1.300 euros al año.