El pueblo en Galicia donde desfilan en ataúdes tras ‘resucitar’: la tradición que impacta a todos

Una de las celebraciones más peculiares y llamativas de España es la procesión de las Mortajas en la Puebla del Caramiñal​, un municipio situado en el suroeste de La Coruña (Galicia). Los vecinos del municipio, de apenas 9.000 habitantes, portan sus propios ataúdes por las calles como un gesto de agradecimiento al Nazareno tras padecer una experiencia cercana a la muerte, cada tercer domingo de septiembre.

La tradición tiene su origen en el siglo XV cuando el alcalde del pueblo enfermó gravemente. Tras encomendarse al Cristo, sanó de manera milagrosa a pesar de encargar con urgencia un féretro a su medida. Al día siguiente, en una procesión, indultó a varios ladrones, a cambio de que llevaran su ataúd por las calles de la localidad.

Los fieles recuperados se visten con el hábito mortuorio (morado para adultos casados o viudos, y blanco para niños) y caminan detrás del ataúd que, de manera simbólica, llevaría el cadáver. Los adultos llevan un ataúd negro mientras que los niños, uno blanco. La procesión parte de la iglesia de Santiago de Deán y recorre las calles del casco antiguo de la villa de la ría de Arosa. El escritor gallego Valle-Inclán también aludió a este festejo en su obra «Comedias bárbaras».

No son los únicos en llevar los ataúdes en Galicia

La Puebla del Caramiñal no es el único municipio de Galicia que celebra una fiesta tradicional de este tipo con ataúdes. En la localidad pontevedresa de Las Nieves, algunos de sus vecinos también recorren las calles dentro de un ataúd, en una curiosa fiesta de Galicia declarada de interés turístico internacional.

La tradición se remonta a la Edad Media. Esta congrega a miles de visitantes en este templo. En el templo se venera una imagen de la santa. También hay una estatua exterior que la representa con un cáliz y un hisopo en sus manos.