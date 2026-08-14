Cielo poco nuboso en toda la provincia, aunque en el sistema Ibérico se esperan algunos chubascos ocasionales con tormenta. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando niveles significativamente altos. El viento será flojo, con tendencia a aumentar hacia el sureste y este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, prometiendo una jornada mayormente despejada con una suavidad inigualable. Esta mañana, el aire fresco se sentirá agradable gracias a la mínima de 24 grados, aunque a medida que avance el día, el termómetro podría alcanzar hasta los 41 grados, haciendo que la sensación térmica sea aún más cálida. El viento soplará suavemente desde el sureste, a unos 15 km/h, brindando un alivio sutil frente a la calor reinante.

Ya por la tarde, el sol se alzará alto en el horizonte hasta las 21:05, ofreciendo varias horas de luz para disfrutar. La humedad, aunque en niveles altos, no amenaza con lluvia y el ambiente será ligeramente pesado. No se esperan sorpresas en forma de chubascos, lo que permitirá a los zaragozanos disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para pasear y compartir con amigos, saboreando la calidez del verano en la ciudad.

Calatayud: cielo nublado con lluvias y viento

Las nubes se arremolinan sobre Calatayud, creando una atmósfera tensa que presagia cambios. A medida que el sol asoma, el ambiente fresco y húmedo se siente en el aire, como si la naturaleza estuviera conteniéndose antes de la tormenta. La mañana comenzará tranquila con temperaturas alrededor de 22 grados, pero la situación cambiará drásticamente con la llegada de lluvias en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 70%.

A medida que avanza el día, la calma dará paso a un viento fuerte, con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que aumentará la sensación térmica y la humedad en el ambiente. La temperatura máxima se situará en los 40 grados, mientras que la mínima será de 21. Se recomienda estar preparado, así que no olvide llevar paraguas si tiene planes al aire libre.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la mañana y la tarde, con algunas nubes que pueden asomarse de manera leve. La temperatura oscilará entre los 21 y los 38 grados y aunque se prevé alguna posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será suave, creando un ambiente agradable.

Aprovechar este día para pasear por los parques o disfrutar de una terraza resulta muy recomendable, ya que la atmósfera invita a realizar actividades al aire libre. Un buen momento para desconectar y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET