Entra en vigor la ayuda de hasta 8.000 euros para profesionales del arte en Galicia

El arte es un ecosistema social que engloba muchas categorías como la literatura, cine, escultura, pintura, música, danza y arquitectura. Su financiación es clave para permitir la creación, difusión y conservación del mismo. Es por ello que la Junta de Galicia acaba de aprobar las bases reguladoras relativas a la ayuda Rega 2026 para el arte.

El ejecutivo gallego ha dado luz verde a la nueva convocatoria de las ayudas para apoyar la creación artística mediante residencias en la Ciudad de la Cultura de Galicia. Un total máximo de 6 proyectos seleccionados recibirá una ayuda de 8.000 euros en la que se incluyen gastos de producción, transporte, estancia, mantenimiento y posibles gastos de presentación pública del proyecto.

El gobierno regional asegura que «si el conjunto de los gastos que ocasione la residencia fuere mayor, la ayuda no será superior a la cantidad indicada». Con estas ayudas, el programa pretende impulsar el talento emergente y fomentar el emprendimiento cultural. Rega 2026 está dirigido a personas físicas creadoras, estén o no dadas de alta como autónomas, con proyectos en artes visuales, artes escénicas, música o diseño, entre otras cosas.

Solicitar la ayuda para el arte

Las solicitudes se evaluarán en un régimen de concurrencia competitiva según varios aspectos: calidad y originalidad (45 puntos), viabilidad (35) y trayectoria y oportunidad artística (20 puntos). Los seis proyectos que sean seleccionados recibirán espacios de trabajo equipados (su utilización será entre 3 y 6 semanas), apoyo técnico y mentoría individualizada. Esos espacios también contarán con conexión Wifi, seguridad, limpieza y climatización.

El ejecutivo gallego también pondrá a disposición los recursos humanos para el seguimiento técnico de cada proyecto, «según la disponibilidad y horario pactados de común acuerdo con las personas beneficiarias de los proyectos seleccionados», y una persona mentora acompañará a cada proyecto. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 24 de mayo.