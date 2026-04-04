Los signos del horóscopo que van a tener una semana mucho mejor de lo esperado: se esperan sorpresas

Esta semana, los astros se alinean para favorecer a algunos signos del zodiaco de manera especial, brindándoles la oportunidad de brillar como se merecen en distintos ámbitos de la vida. No se trata simplemente de suerte pasajera, sino de un período lleno de cambios significativos y positivos. Sagitario, Aries, Escorpio y Libra destacan como los signos más beneficiados durante los próximos días, cada uno con una energía particular que les permitirá aprovechar al máximo las oportunodades que se presenten.

Sagitario se encuentra en un momento ideal para enfocarse en sí mismo y en sus metas personales. Por su parte, Aries vivirá jornadas llenas de dinamismo. La energía y la iniciativa serán sus grandes aliados, ayudándole a superar obstáculos. Escorpio se encuentra en un período de transformación y renovación, y esta semana será favorable para tomar decisiones estratégicas. Finalmente, Libra deberá confiar en la intuición para encontrar equilibrio y tomar decisiones acertadas.

Los signos del zodiaco que van a tener más suerte esta semana

Del 4 al 10 de abril, el ranking semanal de los signos zodiacales de Esperanza Gracia coloca a Sagitario en primer lugar, seguido por Aries, Escorpio, Libra y Leo en los cinco primeros puestos. Continúan Acuario, Virgo, Tauro y Géminis, mientras que Cáncer ocupa la décima posición, y cierran la lista Capricornio y Piscis en undécimo y duodécimo lugar, respectivamente.

Sagitario

Sagitario vivirá una semana llena de energía positiva y momentos inolvidables. Algunos días serán especialmente propicios para visualizar proyectos, iniciar cambios y confiar en tu intuición. La constancia y la buena actitud permitirán que los planes se materialicen más rápido de lo esperado, creando un ambiente de satisfacción y motivación personal.

«Esta semana piensa en ti y haz todo aquello que te hace feliz porque el Cosmos se confabula contigo para que disfrutes como hace tiempo no lo hacías. Una energía poderosa y decidida te impulsa a decir sí a la vida y a dejar atrás todo lo que te apagaba. Lo mejor está a punto de suceder y tú vas a saber aprovecharlo. El 6 y 7 la Luna en tu signo te hace mágico. Pide un deseo», señala Esperanza Gracia.

Aries

Aries vivirá días de gran dinamismo, en los que la iniciativa y la determinación jugarán un papel clave. Surgirán oportunidades inesperadas que te permitirán abrir nuevas puertas, tanto en el ámbito laboral como personal. También será una semana propicia para tomar decisiones importantes, generando sensación de control y confianza en su propio potencial.

«Felicidades. Prepárate para vivir una semana vibrante, intensa y llena de maravillosas sorpresas. Con el Sol, Saturno y Neptuno en tu signo tienes impulso y disciplina para destacar y abrir caminos donde otros dudan. Además, Marte ingresa en tu signo el día 9, llenándote de iniciativa y empuje. Es el momento de conseguir lo que deseas», comenta Esperanza Gracia.

Escorpio

Escorpio atraviesa un período de transformación y renacimiento. Es una semana en la que la paciencia y la constancia se verán recompensadas, y la intuición será un recurso clave. Éste es un momento para consolidar cambios importantes y alcanzar logros que antes parecían lejanos.

«Tú sabes el esfuerzo que has hecho para liberarte de inconvenientes y problemas, pero por fin la suerte te sonríe y lo que deseas se puede hacer realidad. Ahora todo empieza a colocarse a tu favor, y es que estás en una etapa de renacimiento y nadie va a poder detener tu fuerza e ilusión. El 4 y 5 son tus días mágicos; pídele un deseo a la Luna», predice Esperanza Gracia.

Libra

Libra vivirá una semana marcada por la percepción. Éste es un momento propicio para valorar cada paso y encontrar el equilibrio entre acción y reflexión. Las relaciones y la comunicación jugarán un papel fundamental, favoreciendo acuerdos y encuentros positivos que pueden marcar la diferencia.

«La energía del Cuarto Menguante puede desencadenar cambios que te desconcierten al principio, pero van a ser muy positivos para ti. Disfruta de ese sentimiento tan bonito que te hace feliz. Aunque al principio dudes, muy pronto comprobarás que el destino te está llevando exactamente hacia donde debes estar. Escucha tus intuiciones porque te van a dar pistas muy valiosas», dice Esperanza Gracia.

En líneas generales, estos cuatro signos del zodiaco serán los más afortunados esta semana, del 4 al 10 de abril de 2026. Sin embargo, la suerte no llegará de la nada; deberán mantener una actitud positiva para aprovechar las oportunidades que se presenten en el camino de la vida. Sagitario encontrará alegría en la autoexploración y la confianza en sus proyectos; Aries tendrá la fuerza necesaria para tomar decisiones y avanzar; Escorpio verá cómo los esfuerzos pasados dan resultados, y Libra se beneficiará de la flexibilidad y la claridad mental. Para quienes sepan reconocer las oportunidades y actuar con determinación, recordarán esta semana como un período de crecimiento personal, donde la suerte y la energía permitirán alcanzar sueños que parecían lejanos, e incluso imposibles.