Guerra en Irán, en directo | Ataques de EEUU, Israel y última hora de Trump hoy en vivo

La guerra en Irán se ha intensificado en los últimos días. La Guardia Revolucionaría de Irán afirma haber derribado un dron israelí Hermes-900 en Shiraz y haber atacado un centro de datos de Amazon en Baréin.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con devolver a Irán a la «Edad de Piedra» si no hay acuerdo, aunque asegura que el conflicto podría terminar en unas tres semanas.

Claves de la guerra de EEUU, Irán e Israel