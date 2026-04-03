Guerra en Irán, en directo | Ataques de EEUU, Israel y última hora de Trump hoy en vivo
En directo la última hora de la guerra en Irán, los últimos ataques de Estados Unidos e Israel
La guerra en Irán se ha intensificado en los últimos días. La Guardia Revolucionaría de Irán afirma haber derribado un dron israelí Hermes-900 en Shiraz y haber atacado un centro de datos de Amazon en Baréin.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con devolver a Irán a la «Edad de Piedra» si no hay acuerdo, aunque asegura que el conflicto podría terminar en unas tres semanas.
Claves de la guerra de EEUU, Irán e Israel
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- Crisis energética. La incertidumbre bélica provocó que el petróleo Brent superara los 107 dólares, su nivel más alto en meses.
- Amenaza de Trump a Irán si no acelera la consecución de un acuerdo.
- EEUU destruye el puente más grande de Irán.
- Reino Unido y otros países coordinan acciones para asegurar rutas comerciales y reabrir el estrecho de Ormuz.
Rescatado el piloto de un segundo avión de EEUU derribado por Irán
Un segundo avión estadounidense de combate fue derribado por Irán este viernes. El único piloto del A-10 Warthog fue rescatado con vida cerca del estrecho de Ormuz.
Ascienden a 13 los muertos por el ataque al puente B1 de Karaj en Irán
Las autoridades iraníes han elevado este viernes a 13 las víctimas mortales por el ataque perpetrado en la víspera contra el puente B1 de Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Así lo han señalado en declaraciones a la agencia de noticias iraní IRNA sobre un bombardeo que dejó, en un balance preliminar emitido este jueves, casi un centenar de heridos.
Heridos tres cascos azules en Líbano en un enfrentamiento entre Israel y los terroristas de Hezbolá
La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que tres de sus soldados han resultado heridos a causa de una explosión de origen desconocido dentro de sus bases en el sur del país, en el tercer ataque que sufre en una semana. «Esta tarde, una explosión en el interior de un puesto de la ONU cerca de Al Adeisse ha dejado tres miembros de las fuerzas de paz heridos, dos de ellos de gravedad. En estos momentos, todos ellos están siendo trasladados al hospital», ha informado su portavoz, Kandice Ardiel, indicando que «se desconoce el origen» del suceso.
El Pentágono destituye al jefe del Estado Mayor del Ejército
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado la retirada inmediata del general Randy A. George como jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense. «El general Randy A. George se jubilará de su cargo como 41º jefe del Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato. El Departamento de Guerra –nombre otorgado a la cartera por parte de la Administración de Donald Trump– agradece al general George sus décadas de servicio a nuestra nación», ha señalado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. «Le deseamos lo mejor en su jubilación», ha señalado en redes sociales el también asesor principal del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Pentágono lanza una peligrosa operación de rescate de los dos pilotos de un caza abatido en Irán
Netanyahu afirma que Israel «seguirá atacando Irán de forma coordinada con EEUU»
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este viernes que el país «seguirá atacando Irán de forma coordinada con Estados Unidos» a medida que avanza la ofensiva desatada a finales de febrero y que ha dejado hasta la fecha más de 2.000 muertos en territorio iraní.
Alemania expresa su «preocupación» por las amenazas de Trump sobre abandonar la OTAN
El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado este viernes su «preocupación» por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible salida del país de la OTAN en represalia por lo que considera una falta de apoyo de sus Estados miembro ante la ofensiva contra Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.
Al menos dos muertos y 11 heridos en nuevos ataques de Israel contra Líbano
Al menos dos personas han muerto y once han resultado heridas en nuevos ataques perpetrados por las fuerzas de Israel contra zonas del sur de Líbano, donde siguen adelante con una ofensiva que deja ya más de 1.300 fallecidos.
Irán denuncia «crímenes de guerra» con la destrucción de puentes y los compara con ataques de Estado Islámico
Las autoridades de Irán han denunciado los «crímenes de guerra» de la ofensiva de Estados Unidos e Israel con la destrucción de puentes, acción que ha comparado con ataques de Estado Islámico, tras el ataque al puente B1 de Karaj, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.
El presidente israelí y León XIV intercambian saludos por el Pésaj y la Pascua
El presidente de Israel, Isaac Herzog, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el papa León XIV en la que intercambiaron saludos con motivo de las festividades del Pésaj judío y la Pascua cristiana, y abordaron la guerra con Irán.
Ataques de Irán y Hizbulá se concentran en el norte de Israel en el segundo día de Pésaj
Los ataques lanzados este viernes, coincidente con el segundo día de la festividad de Pésaj (Pascua judía), por Irán y el grupo chií libanés Hizbulá se concentraron en el norte de Israel, donde proyectiles iraníes dejaron incendios, numerosos daños materiales y al menos un herido leve, según informaron los servicios de emergencia.
El Ejército iraní promete «ataques más devastadores que nunca» tras bombardeo de puente
El Ejército iraní advirtió este viernes, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques «más devastadores que nunca» no solo a EEUU e Israel sino a sus aliados.
El precio de los alimentos calculado por la FAO subió en marzo debido al conflicto en Irán
Los precios mundiales de los alimentos básicos aumentaron en marzo por segundo mes consecutivo, debido principalmente al alza de los precios de la energía vinculada a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, según los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Corea del Sur pacta cooperar con Francia en materia energética ante la inestabilidad en Ormuz
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha señalado este viernes que cooperará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en materia energética, también en el sector nuclear, ante la crisis abierta por la guerra en Irán, incidiendo en la necesidad igualmente de garantizar el tránsito seguro por el estratégico paso de Ormuz.
La UE se plantea racionar combustible ante un choque energético prolongado
La Unión Europea estudia medidas como racionar el combustible y liberar más petróleo de las reservas estratégicas ante el riesgo de un choque energético «duradero» derivado de la guerra en Oriente Medio, advierte este viernes el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en una entrevista con el Financial Times.
Kuwait denuncia un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica
El Ministerio de Energía de Kuwait ha informado este viernes de que se ha registrado un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica del país, cuyas instalaciones han resultados dañadas. La situación ha llevado al despliegue de equipos técnicos y de emergencia en la zona, donde están «poniendo en marcha planes de contingencia previstos para poder mantener las operaciones y asegurar estas zonas» a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Israel acusa a ciudadano de espionaje tras contacto vía Al Jazeera
La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel informaron este viernes del arresto de un ciudadano israelí acusado de realizar misiones para una «entidad hostil» durante la guerra contra Irán tras haber sido contactado por agentes extranjeros, sostienen, a través del canal catarí de noticias Al Jazeera.
Un primer buque de la naviera francesa CMA CGM sale con éxito del estrecho de Ormuz
Un primer buque portacontenedores de la naviera francesa CMA CGM ha salido con éxito del estrecho de Ormuz y actualmente se encuentra en el golfo de Omán. Se trata del pequeño buque portacontenedores CMA CGM Kribi, que navega bajo bandera maltesa y, en la ficha de Tráfico Marítimo, figura como «propietario francés» y como tipo de carga «riesgo A (mayor)».
Irán lanza una nueva oleada de ataques y provoca daños en diversos puntos del centro de Israel
Las fuerzas israelíes han informado este viernes de que una nueva oleada de ataques lanzados por Irán ha provocado daños en varios puntos del centro del país, donde han sonado las sirenas antiaéreas pero no se han registrado de momento víctimas ni heridos.
Israel anuncia la muerte de otros 15 miembros de Hezbolá durante los últimos ataques contra Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la «eliminación» de 15 «terroristas» del partido-milicia chií libanés Hezbolá en sus últimos ataques contra el sur de Líbano, donde sigue adelante con sus operaciones militares en una ofensiva que deja ya más de 1.300 muertos.
Irán pide evitar «acciones provocativas» de cara a la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido evitar «acciones provocativas» de cara a la votación prevista para este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el estrecho de Ormuz, y ha alertado de que Estados Unidos busca «aumentar la presión» sobre el país.
Pekín rompe su distancia y entra en juego ante la crisis de Irán
China, que había mantenido cierta distancia respecto a la guerra en Irán, ha intensificado su diplomacia esta semana, lo que sugiere que Pekín ha decidido implicarse más en la búsqueda de soluciones para un conflicto que ha afectado con fuerza al suministro energético y las cadenas de suministro globales.
La OMS lanza llamamiento urgente de más de 30 millones de dólares para responder a la guerra
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un llamamiento «urgente» de 30,3 millones de dólares para apoyar su respuesta sanitaria a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace poco más de un mes, que se ha extendido a otros países de Oriente Medio.
Registrado un incendio en la refinería de Mina Al Ahmadi de Kuwait tras un ataque con drones
La Compañía de Petróleos de Kuwait (KPC, por sus siglas en inglés) ha informado en la mañana de este viernes de que su refinería de Mina Al Ahmadi ha sido objeto de un ataque con drones que ha provocado incendios en «varias» de sus áreas operativas, sin tener que lamentar heridos hasta el momento.
Trump amenaza con nuevos ataques contra puentes y eléctricas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves que las Fuerzas Armadas de su país «ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán», tras lo cual ha instado a Teherán a hacer «rápido» lo que «sabe» que «hay que hacer» para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.
Irán asegura haber derribado otro caza F35 de EEUU en un ataque en el centro del país
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que ha logrado derribar un segundo caza F35 de Estados Unidos en un ataque perpetrado en su espacio aéreo sobre zonas del centro del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra en territorio.
Irán asegura haber derribado otro caza F35 de EEUU en un ataque en el centro del país
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que ha logrado derribar un segundo caza F35 de Estados Unidos en un ataque perpetrado en su espacio aéreo sobre zonas del centro del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra en territorio.
Arabia Saudí intercepta otros 13 drones en su espacio aéreo
Las autoridades de Arabia Saudí han informado este viernes de que los sistemas de defensa antiaérea del país han logrado interceptar y destruir otros 13 drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos comandantes iraníes
La portavocía de las Fuerzas de Defensa israelíes ha anunciado este jueves la muerte de un comandante de la unidad de misiles balísticos de la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, así como la de otro perteneciente al comando petrolero de ese país asiático contra el cual Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta el pasado 28 de febrero.
Buenos días. Comienza un nuevo directo de la guerra de Irán, EEUU e Israel
Bienvenidos al directo sobre la guerra de Irán, EEUU e Israel. Todas las noticias del conflicto, ataques y reacciones en directo en OKDIARIO.
Irán alcanzó un helicóptero Blackhawk, que escapó sin heridos
Un helicóptero Blackhawk que estaba participando en las labores de búsqueda del militar desaparecido tras el ataque contra un F-15E de Estados Unidos fue alcanzado por el fuego iraní. Según ha confirmado el ejército norteamericano, el helicóptero logró escapar y abandonar el cielo iraní, aterrizando sin mayores incidentes y sin que se registrasen heridos.