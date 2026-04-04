Cargos del Gobierno se jactan de fichar a «apellidos ilustres» del franquismo y la Transición

Varios de los miembros del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, que aprobó la Ley de Memoria Democrática, y los máximos responsables de altas instituciones del Estado, que llegaron de la mano de Sánchez a sus respectivos puestos, se jactan de haber «fichado» para las estructuras y los equipos que dependen de ellos a funcionarios de «apellidos ilustres», tanto del franquismo como de la Transición.

La lista de juristas y letrados elegidos por el sanchismo en los últimos años para asesorar y avalar sus actos legales no es excesivamente larga, pero sí tiene el peso específico de los apellidos de sus ancestros.

Así, bajo la órbita de poder del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se produjo el nombramiento del secretario general de las Cortes, el letrado mayor, Fernando Galindo Elola-Olaso, nieto de José Antonio Elola-Olaso, quien fuera delegado nacional del Frente de Juventudes, delegado nacional de Educación Física y Deportes, procurador en las Cortes franquistas.

En realidad, el de Galindo fue un nombramiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pero sobre el mismo ha planeado siempre la alargada sombra de Bolaños.

Galindo fue el relevo de otro joven de apellido ilustre, Carlos Gutiérrez Vicén, descendiente de Joaquín Gutiérrez Cano, ex ministro de Planificación del Desarrollo de España durante la dictadura franquista y posteriormente impulsor de la Fundación Francisco Franco.

Precisamente, el Gobierno de Sánchez ha iniciado ya formalmente el procedimiento para la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco. Para ello, se basa en la Ley de Memoria Democrática y alega que esta fundación realiza apología de la dictadura y humilla a las víctimas.

Gutiérrez Vicén fue nombrado en su día por la ex presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el puesto de letrado mayor. Así, fue letrado mayor de las Cortes hasta 2023, momento en el que le relevó en el puesto Fernando Galindo Elola-Olaso y Gutiérrez Vicén pasó a ser el letrado adscrito a la Comisión Constitucional, destino en el que permanece hasta la fecha.

Pedigrí franquista

En grupos de confianza del sanchismo, se suelen escuchar comentarios como «pues tengo a todo un Calvo Sotelo…» o «es familia del franquista…». Incluso hay quienes, dentro del círculo de confianza del presidente del Gobierno, se vanaglorian de haber hecho esos «fichajes» y los conectan con todo lujo de detalles biográficos con sus ancestros de pasado y pedigrí franquista, o de ciertas familias ilustres de la Transición.

Sin salir del Congreso de los Diputados y, en este caso, de la órbita de Félix Bolaños, el nombramiento de la esposa del actual letrado mayor, Fernando Galindo, como jefa del Departamento de Comisiones Legislativas, Mercedes Cabrera Orejas, tiene también su referente histórico familiar, puesto que se trata de una descendiente de los Calvo-Sotelo. De hecho, Cabrera Orejas es sobrina de la que fuera ministra de Educación, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El apellido Calvo-Sotelo es también muy comentado y da mucho lustre y motivo de conversación en los círculos sanchistas. De hecho, el propio hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, ex presidente del Gobierno entre 1981 y 1982, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, marqués de la Ría de Ribadeo y grande de España, ocupa desde el 1 de julio de 2025 el cargo de secretario general en el Consejo de Estado. Es la máxima figura funcionarial en el órgano consultivo.

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ocupó ese puesto desde octubre de 2024, en sustitución de Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos. Fue la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y ex vicepresidenta de los primeros Gobiernos de Pedro Sánchez quien se ocupó de ratificar en el puesto y dar oficialidad al nombramiento del letrado hijo de Calvo-Sotelo.