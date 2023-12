Lo que no sabías de la mujer de Alberto Chicote: se casaron en secreto y llevan muchos años juntos

Se acercan las Campanadas, así que es un momento perfecto para hablar de Alberto Chicote, quien se ha convertido en uno de los presentadores más deseados de la última noche del año. Conduce un programa especial junto a Cristina Pedroche, un rostro que también ha ganado bastante popularidad en la última década gracias a los curiosos vestidos que luce delante de millones de espectadores. Todos los ojos están puestos en Cristina, pero ¿quién es Alberto Chicote y por qué apenas hay información sobre su vida privada?

Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que el mediático cocinero no se siente cómodo compartiendo su esfera personal, por eso se limita a hacer su trabajo e intenta guardar las distancias. Ha adoptado una postura muy parecida a la de su mujer, a la que conoció hace muchos años. La afortunada se llama Inma Núñez y no quiere saber nada de la prensa del corazón. Alberto e Inma se casaron en secreto.

Inma Núñez es socia de Alberto Chicote

Inma Núñez es una personalidad muy buscada y apenas se conocen cosas sobre ella, pero todo el mundo sabe que es uno de los apoyos más importantes de Alberto Chicote. Tanto es así que es su socia y participa en los negocios del cocinero de forma activa, pero ha optado por situarse detrás del foco mediático porque prefiere que la popularidad la tenga a su marido. Chicote respeta esta norma y entiende la postura de su amada, por eso también se esfuerza para que nadie le señale.

El misterio llegó hasta tal punto que algunos no sabían que Alberto Chicote estaba casado, pero la verdad no ha tardado en ver la luz y estamos en disposición de afirmar que el chef ha vivido una historia de amor de película. Lleva veinte años junto a Inma. Son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, a pesar de que se sabe muy poco sobre ellos a nivel personal. Sobre todo de Núñez, quien no está dispuesta a convertirse en objetivo de los paparazzi.

Se conocieron trabajando

Alberto Chicote e Inmaculada Núñez se conocieron haciendo lo que más les gusta: trabajar en el mercado gastronómico. Él era el chef del restaurante y ella jefa de sala. Gracias a este proyecto tuvieron un primer acercamiento y no tardaron demasiado en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Juntos forman un gran equipo, tanto es así que ya tienen tres restaurantes en común Puertasol, Yakitoro y Omeraki. Una de las pocas veces que chicote ha hablado de este tema ha asegurado que nunca discute con su mujer en el trabajo.

Inma tiene dos hijos

Inma Núñez tiene dos hijos de una relación anterior, quienes disfrutan de un vínculo muy especial con Alberto Chicote. Desde el primer minuto crearon una familia muy especial que se consolidó en 2022, cuando los enamorados pasaron por el altar en secreto y después lo compartieron con el público para que los rumores no les persiguieran. Pensaron que lo mejor era contar la verdad y lo cierto es que la estrategia dio resultado y ambos han salido beneficiados.