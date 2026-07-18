La construcción empezará a contratar refugiados que vengan a España para ampliar su personal. Ante la desesperación por la falta de trabajadores en toda Europa, el sector ha desarrollado una aplicación móvil para ayudar a los inmigrantes que lleguen al país en su incorporación a la obra.

La recién aterrizada app crea oportunidades reales de empleo para los refugiados, incluyendo puestos de trabajo en diversos oficios, como albañilería, fontanería y electricidad, y puestos de supervisión.

Las distintas organizaciones, reunidas en el consorcio del proyecto Welcome Work cofinanciado por el programa Erasmus de la Unión Europea, destacan que este recurso utilizará la inteligencia artificial (IA) para ofrecer opciones de formación, orientación y recursos prácticos con ese fin de facilitarles la empleabilidad y de «responder a la creciente demanda» de profesionales en la construcción.

Con esta iniciativa, la Construcción pretende reducir las «principales barreras» que creen que dificultan el acceso de las personas extranjeras a sus puestos de trabajo, como el desconocimiento del vocabulario técnico, las diferencias normativas entre el país de origen y el de acogida o la falta de información sobre el funcionamiento del sector en el nuevo país.

El proyecto actualmente se centra en cinco países socios: Dinamarca, Francia, Irlanda, Polonia y España. En los recursos se incluyen estudios de caso, sistemas nacionales y perspectivas del mercado laboral de cada una de estas naciones.

Para demostrar su utilidad, la aplicación cuenta con un apartado donde se presentan estudios de caso de toda Europa, agrupados en cuatro categorías: iniciativas empresariales, programas comunitarios, historias de refugiados y planes de política pública. En dichos estudios se destacan las iniciativas que sí están funcionando sobre el terreno en cada país socio.

Preparar a refugiados para la Construcción

Este proyecto destinado a los refugiados es, según sus creadores, sencillo, intuitivo y gratuito, que está adaptado a personas que, en «muchos» casos, acceden a los contenidos desde sus móviles y cuentan con «distintos niveles de competencia digital e idiomática».

La mencionada aplicación reúne contenidos orientados a preparar a los futuros trabajadores para su incorporación al entorno laboral de la construcción, por medio de recursos como un glosario de términos usados, un libro de frases para favorecer la comunicación en el lugar de trabajo, listas de verificación interactivas y contenidos relacionados con la seguridad y salud y las tareas habituales en la obra.

La aplicación, además, incluye un asistente virtual de chat basado en IA que responde preguntas relacionadas con su futuro oficio en la construcción, los itinerarios de formación disponibles y los procedimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral.

Con todo ello, el sector pretende facilitar la comprensión de conceptos técnicos, ofrece orientación personalizada y ayuda a elaborar un currículum vitae para el puesto que se solicita, ejemplifica.

Además de esta herramienta, el proyecto europeo Welcome Work pone a disposición de empresas, orientadores laborales, docentes y organizaciones sociales una guía para docentes, un compendio de buenas prácticas con 18 casos de éxito y un kit de iniciación para apoyar la acogida y promover la formación de las personas refugiadas, recuerda el comunicado.