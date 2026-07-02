La patronal de la construcción pide mano de obra: «Necesitamos mujeres, inmigrantes y jóvenes»

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha manifestado este jueves que el sector necesita mujeres, inmigrantes y jóvenes y ha abogado por el establecimiento de un sistema de estabilización de precios.

Según ha explicado, la «ambiciosa» política de vivienda impulsada por el Ejecutivo central se enfrenta a la falta de mano de obra que existe en el sector. «Necesitamos mujeres, inmigrantes y jóvenes en el sector de la construcción y, por otro lado, tenemos el problema de los precios», ha señalado.

Al respecto, ha puntualizado que los precios en las obras padecen una fluctuación importante en cuanto a los precios y el empresario no tiene capacidad de prever a cuánto van a ascender finalmente los costes cuando se van a ejecutar. Por ello, ha insistido en la necesidad de establecer un sistema de estabilización de precios.

El hecho de saber cuánto te va costar, por ejemplo, el aluminio es «extraordinariamente complicado» para un empresario, ha advertido, y ha asegurado que el sector no demanda «ganar dinero», sino tener certeza y estabilidad ante la incertidumbre que genera la fluctuación «especialmente compleja» de los precios.

«No estamos pidiendo que nos den más dinero, estamos diciendo que se pague lo que justamente se debe. Y si yo estoy poniendo un asfalto que realmente cuesta un 40% más que hace tres meses, que me lo paguen el 40% más alto, que cuando baje el betún, a lo mejor me tienen que pagar menos, pero lo que pedimos es dar estabilidad», ha reiterado.

El hecho de aportar certidumbre y dar estabilidad a los precios «viene bien», ha aseverado, tanto al contratista y a la administración como al ciudadano, ya que se obtendría una obra «de mucha más calidad que cuando se pone en peligro la viabilidad de una empresa».

«Si no hay estabilidad de precios, se pone en peligro la viabilidad de la empresa y se ponen en peligro los puestos de trabajo de la empresa. Hay que tener en cuenta que esa subida de precios se traslada también a los trabajadores. Y esa estabilidad de precios le da también estabilidad a los empleos de los trabajadores», ha argumentado.

«Podemos construir 700.000 casas al año»

Pedro Fernández ha sostenido que el sector de la construcción «puede con todo»:

«Nos pueden exigir que se construyan 700.000 viviendas al año; el sector de la construcción podría hacerlo. Tenemos una Fundación que da formación y que puede formar a todos los trabajadores que sea necesario», ha recalcado, para añadir que el sector puede satisfacer todas las necesidades de vivienda en España.

En cuanto a la falta de personal que registra el sector de la construcción, ha señalado que la vivienda utiliza intensivamente mano de obra y no hay trabajadores para acometer las obras necesarias.

«No hay personal, no hay jóvenes, no hay relevo generacional, que es un problema, porque los mayores no le trasladan el oficio al joven y se nos va a jubilar casi el 30% en los próximos 10 años. Se nos está yendo la mano de obra», ha apuntado.

Una demanda intensa

En su opinión, si se lleva a cabo una política «adecuada» se podrá formar a más trabajadores, dar mayor bienestar a las familias y construir las viviendas e infraestructuras necesarias. En este sentido, ha declarado que hay una demanda «mucho más intensa» que las construcciones que se ejecutan, por lo que existe «un reto importantísimo».

En este contexto, se ha referido a los datos aportados por el Banco de España, que reflejan que en el país faltan 750.000 viviendas, aunque en su opinión la demanda es «mucho más intensa» debido a lo que se «arrastra» del pasado.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en la Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop).