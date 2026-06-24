La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su «máxima preocupación» por la escalada de los costes de producción para sus empresas ante una inflación disparada. Las constructoras han amenazado con la paralización y ralentización de miles de obras en España si el Ejecutivo no les ayuda a compensar los gastos.

La patronal ha enviado una carta a Moncloa para pedir una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación ante el nuevo paquete de medidas que previsiblemente se aprobará una vez que decaigan el próximo 30 de junio las actualmente vigentes.

Ya en marzo, la patronal advirtió de que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado -incluidos los energéticos y de mano de obra- se producen o licitaciones desiertas o retrasos y abandonos de obras.

De hecho advirtieron de que si la guerra se prolongaba y derivaba en un shock energético, recuperar el mecanismo para revisar los precios de los contratos resultaría determinante para las empresas de la construcción, para las que los costes energéticos representan en torno al 30% de sus costes totales.

El 90% de las constructoras, en peligro

La patronal alerta de que la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio ha afectado ya al 90% de las constructoras españolas; el 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.

Por ello y a la vista de su vulnerabilidad frente a las tensiones inflacionistas, la patronal no entendería que la construcción volviera a quedar excluida del próximo plan anticrisis.

«En una situación especialmente delicada estarían, por ejemplo, muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras, donde los sobrecostes medios son del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en las de rehabilitación de firmes», han explicado, recordando que, precisamente estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un «elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico» de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026.

La patronal ve esta cuestión «especialmente delicada» para las operaciones veraniegas de rehabilitación de firmes. En su opinión, la construcción está entre los sectores más expuestos al incremento de costes y, por tanto, sería merecedora de una «atención específica en el diseño de las futuras iniciativas de apoyo económico, a diferencia de lo que ocurrió tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró por la guerra en Oriente Próximo».

Piden ayuda a Hacienda

Por ello, CNC «espera que el próximo paquete de medidas económicas incorpore soluciones que den respuesta a la situación que atraviesa el sector y, en particular, que el Ministerio de Hacienda impulse los cambios normativos necesarios para permitir mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos».

A juicio de la patronal, esta medida resulta «esencial» para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción.