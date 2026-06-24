El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, marcaba a las 20.00 horas los 77,11 dólares por barril, lo que supone una caída del 3,7%.

El desplome del precio del crudo responde al avance de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza y el anuncio de las autoridades estadounidenses para permitir la veta y producción de crudo iraní durante al menos 60 días.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en EEUU, tocaba los 73,36 dólares, con un desplome intradía del 3,3%, similar al Brent.

Avances en las negociaciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la venta de petróleo iraní durante un total de 60 días, hasta el 21 de agosto, como parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que están teniendo lugar en Suiza.

En línea con las conversaciones productivas en curso en Suiza, Irán se ha comprometido a un tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a su país.

«Como parte del marco, el Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní», ha indicado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en redes sociales.

Cumbre en Suiza

En este sentido, Washington y Teherán han concluido este lunes la primera sesión de la cumbre que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Burgenstock que «se ha desarrollado en un ambiente positivo» y ha resultado en «avances alentadores».

Ambas partes «han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación» y al cual informarán «periódicamente» los negociadores principales.

El documento firmado incide en el establecimiento de «una línea de comunicación entre las partes» durante este período a fin de «evitar incidentes y malentendidos (y) con el objetivo de garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz».

La apertura de Ormuz se ha convertido en uno de los grandes problemas para los mercados petroleros, debido a la reducción de la oferta de crudo.

El tráfico sigue sin reanudarse

Hasta el momento, el tráfico por el enclave todavía no ha vuelto a la normalidad, pero varios petroleros iraníes han cruzado en los últimos días, convirtiéndose en los primeros en hacerlo desde que Estados Unidos impusiera un bloqueo en la zona al hilo del conflicto en Oriente Próximo.

El estrecho de Ormuz, paso clave por el que transita el una quinta parte del petróleo y el gas que se consume en el mundo, se ha convertido en el epicentro de la crisis energética global.

Su cierre tras el inicio del conflicto bélico a finales de febrero ha disparado el precio del crudo en los mercados internacionales, alejándolo de los 72 dólares por barril en los que se situaba el Brent antes de que comenzara la ofensiva militar contra Irán.