El Real Madrid jugará contra el Alavés el martes 21 y visitará al Betis el viernes de Feria

Ya se conocen los horarios para las jornadas 32 y 33 de la Liga. El Real Madrid se enfrentará al Alavés en el Santiago Bernabéu el martes 21 de abril en el duelo correspondiente a la jornada 33, mientras que viajará a Sevilla el viernes de Feria (24) para enfrentarse al Betis en la jornada 32. Los blancos, a petición del club, volverán a disputar un partido un viernes e inaugurarán con ello la jornada que se modificó por el cambio de fecha de la final de Copa del Rey.

El encuentro Real Madrid-Alavés se disputará el martes 21 de abril en la primera sesión de la jornada 33 de Liga (21:30), mientras que el miércoles se jugarán los encuentros Barcelona-Celta y Elche-Atlético de Madrid. Los blancos contarán con dos días de descanso entre medias para preparar el siguiente partido y continuar su persecución al conjunto azulgrana en la batalla por el título de Liga.

La jornada intersemanal comenzará el martes a las 19:00 con los partidos Athletic-Osasuna y Mallorca-Valencia y se cerrará el jueves 23 a partir de las 21:30 con el Oviedo-Villarreal. Sin casi tiempo para descansar, al día siguiente, el viernes 24, empezará la jornada 32 con el Betis-Real Madrid a las 21:00. Los blancos viajarán a Sevilla en plena Feria de Abril.

La jornada 32 estaba programada para el fin de semana anterior, el del 18 y 19 de abril, pero el cambio de día de la final de la Copa del Rey, que debía jugarse el sábado 25 en La Cartuja, provocó un intercambio de fechas. La Liga movió sus partidos al fin de semana siguiente y así la RFEF podía adelantar la final de la Copa al 18 de abril. Es por eso que la jornada 33 se disputa antes que la 32. En este caso, el Real Madrid jugará viernes por segunda vez esta temporada a petición suya. Igual que sucederá en la visita del Girona al Santiago Bernabéu el 10 de abril en la jornada 31, también lo solicitó el propio club para preparar mejor la vuelta de Champions contra el Bayern.