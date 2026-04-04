Mallorca – Real Madrid, en directo (2-1) | Resumen, resultado y goles del partido de Liga hoy

El Real Madrid y el Real Mallorca van a jugar un auténtico partidazo este sábado en Son Moix tras el parón de selecciones, teniendo ambos equipos tiempo para ir corrigiendo algunos puntos de cara al último tramo del curso. Y es que ya no queda nada para que concluya la actual campaña y ahora mismo entramos en esos momentos en los que cada punto puede ser determinante. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante encuentro de la jornada 30 de la Liga Mallorca – Real Madrid.

Mallorca – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 30 de la Liga tras el parón internacional el Barcelona continúa liderando la clasificación con 73 puntos, mientras que el Real Madrid es segundo con 69 puntitos en su casillero. El Villarreal completaría el podio con una unidad más que el Atlético de Madrid, que es cuarto. Si miramos a la zona baja de la tabla nos encontramos al Real Oviedo como colista con muchas papeletas para perder la categoría, mientras que más metidos en la pelea por lograr la salvación estaría el Levante y también el Real Mallorca, que hoy es el rival del cuadro de Chamartín.

Mirando de reojo al Metropolitano

El Real Madrid tiene que centrarse en ganar su partido en un campo complicado como es Son Moix ante un Mallorca que irá con todo para dar la sorpresa y dormir fuera de los puestos de descenso. En el caso de que los de Álvaro Arbeloa consigan sumar esos tres ansiados puntos esta noche les tocará mirar al Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en un choque en el que los catalanes podrían dejarse puntos, ya que hay que recordar que la última vez que jugaron allí se volvieron a la Ciudad Condal con un duro 4-0.

Partidazo en Son Moix

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Mallorca – Real Madrid que corresponde a la jornada 30 de la Liga y que se disputará en Son Moix. Este encuentro será, sin duda, uno de los más destacados de esta fecha, ya que hay que recordar que entramos en el tramo final de la temporada y el cuadro bermellón está en puestos de descenso y esperan salir de la zona roja de la tabla. Por su parte, los de Concha Espina están metidos de lleno en la lucha por el título y no tienen margen de error.