Real Madrid
Mallorca – Real Madrid, en directo (2-1) | Resumen, resultado y goles del partido de Liga hoy
Camavinga, más señalado
El centrocampista francés ha sido uno de los jugadores más criticados en esta derrota, ya que muchos le culpan por el primer gol del Real Mallorca en el primer tiempo.
El Bayern de Múnich
Reiteramos que el Real Madrid se enfrentará al conjunto bávaro el próximo martes en el Santiago Bernabéu, pero lo que no hemos dicho es que el Bayern de Múnich ha firmado una épica remontada este sábado en la Bundesliga.
Cuándo juega el Real Madrid su próximo partido
Los futbolistas del Real Madrid tienen que olvidar rápidamente este tropiezo en Mallorca porque el próximo martes vuelven a vestirse de corto. Lo harán recibiendo en el Santiago Bernabéu al Bayern de Múnich a las 21:00 horas en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Así queda la clasificación
El Real Madrid ha sufrido una dura e inesperada derrota en Son Moix y la Liga puede saltar por los aires dependiendo de lo que ocurra en el Metropolitano esta noche. Así queda la clasificación de la Liga.
La crónica
Aquí tenemos la crónica del Mallorca 2-1 Real Madrid recién salida del horno. El conjunto blanco vuelve a perder… y ahora el duelo entre el Atlético y el Barça puede ser casi determinante.
Celebra el Mallorca
Los futbolistas del Real Madrid se han marchado a vestuarios ya, pero los jugadores del cuadro local están celebrando esta victoria con sus aficionados, ya que han dado la sorpresa y consiguen salir de los puestos de descenso.
El regreso de Militao
La buena noticia en el Real Madrid es el regreso de Militao, que encima fue el autor del gol merengue con un soberbio cabezazo.
¡FINAL EN MALLORCA!
Termina el partido en Son Moix y el Real Madrid vuelve a las andadas al caer por 2-1 frente al Real Mallorca, que ha conseguido dar la sorpresa y sale de los puestos de descenso.
Min 90+3
Resiste el Mallorca
Disparo de Mastantuono delante de 5 jugadores rivales y estrella el balón en ellos, obviamente, para que Valjent despeja el cuero.
Min 90+1
¡GOOOL DEL MALLORCA!
¡GOOOL DEL MALLORCA! ¡GOOOL DE MURIQI! Otra vez se adelanta en el marcador el cuadro bermellón. Ataque veloz del cuadro local y, libre de marca, el delantero de Kosovo bate a Lunin con un golazo. Lágrimas en el rostro del atacante.
Min 90
Amarilla y tiempo añadido
Falta de Mastantuono sobre Sergi Darder y amarilla para el argentino, que se perderá el próximo partido. ¡Se añaden 5 minutos al partidos!
Min 88
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE MILITAO! Centro de Vinicius que despeja a córner un defensor del Mallorca. En el saque de esquina sacado por Trent el balón fue directo al punto de penalti, donde el central brasileño metió la cabeza para ajustar su testarazo al palo. Imposible para Leo Román.
Min 84
Tarjeta amarilla
Cartulina para Valjent por tardar en sacar una falta a favor del Mallorca en el centro del campo.
Min 80
¡Nueva ocasión!
Colgó Trent una falta al corazón del área que Militao mandó fuera con su cabezazo. Hace el cuarto cambio el Real Mallorca. Se marcha Luvumbo y le toca saltar al verde a Antonio Sánchez.
Min 78
¡Se marcha fuera!
Movió el Real Madrid el balón en la frontal del área y el disparo final de Tchouaméni desde la medialuna se fue por línea de fondo.
Min 76
Último cambio en el Real Madrid
Franco Mastantuono entra sustituyendo a Brahim Díaz.
Min 73
Dos saques de esquina
Córner a favor del Mallorca que iba directo a Muriqi, pero estuvo bien Tchouaméni para despejar y dar otro saque de esquina desde el otro costado. En este, otra vez botado por Sergi Darder, lo sacó del área Brahim Díaz.
Min 72
Arbeloa mueve ficha
El técnico del Real Madrid quita a Arda Güler para meter a Thiago Pitarch.
Min 70
¡Otros tres cambios!
Ahora las tres sustituciones las hace Demichelis. Virgili, David López y Mateo Joseph ingresan en el verde. Lo dejan Manu Morlanes, Pablo Torres y Samú Costa.
Min 68
Lunin salió bien
Córner para el Real Mallorca que sacó Pablo Torre, pero lo atrapó sin problemas Lunin.
Min 65
¡Fuera…y amarilla!
Disparo lejano de Kylian Mbappé, que se le marchó desviado y a las nubes. Hubo amarilla para Leo Román por perder tiempo en el saque de puerta.
Min 61
¡Saque de portería!
Se acercó Vinicius y chutó como pudo ante la presión de varios futbolistas. El cuero se fue por línea de fondo, aunque el brasileño reclamaba córner.
Min 59
¡Triple cambio!
Volea de Mbappé, que estaba en fuera de juego, y estrella el cuero en la cabeza de Maffeo, que se quedó en el suelo. Aprovecha el Real Madrid para hacer tres cambios. Entran Vinicius, Bellingham y Militao. Se marchan Huijsen, Camavinga y Manuel Ángel. Va con todo Arbeloa.
Min 55
¡La tuvo Kylian Mbappé!
Gran acción del francés, que firmó una de esas arrancadas a las que nos tiene acostumbrados y que nadie es capaz de detenerle. Entró en el área rival y se sacó un disparo cruzado que salvó Leo Román con el pie.
Min 52
Control del Mallorca
El segundo tiempo ha empezado hace poco, pero lo cierto es que quien se encuentra cómodo con el balón y que tiene la posesión es el conjunto mallorquín.
Min 48
A la barrera
Mojica fue el encargado de sacar la falta y trató de chutar a portería, pero estrelló su latigazo en la barrera. Tuvo un córner después el Mallorca que despejó Huijsen con la testa.
Min 47
Amarilla
Cartulina amarilla para Huijsen por derribar a Luvumbo antes de que entrase en el área.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda ya el balón en Son Moix para que se juegue esta segunda parte. Sacó el Real Madrid. No se produjeron cambios.
Vinicius
El delantero brasileño empezaba el partido como suplente hoy contra el Mallorca, por lo que habrá que ver si Arbeloa le hace saltar al verde en este segundo tiempo. Este es el motivo por el que no juega Vinicius.
La segunda mitad
Estamos en el descanso de este partidazo que se está jugando en Son Moix y por ahora el Real Madrid va perdiendo por 1-0 ante el Mallorca, por lo que este resultado no le valdría de nada a los de Álvaro Arbeloa aunque el Barcelona perdiese después en el Metropolitano.
¡Descanso en Mallorca!
El árbitro hace sonar su silbato y los futbolistas se marchan a los vestuarios para tomarse este pequeño descanso.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón para indicar que se jugará un minuto más en este primer tiempo en Son Moix.
Min 42
¡GOOOL DEL REAL MALLORCA!
¡GOOOL DEL MALLORCA! ¡GOOOL DE MORLANES! Se adelanta el cuadro balear en Son Moix gracias a un centro de Sergi Darder. Apareció el maño desde segunda línea para controlar y batir a Lunin. Camavinga no acompañó al centrocampista y así llegó al área libre de marca.
Min 39
El muro balear
Chut de Mbappé desde dentro del área, pero tenía a un rival delante y el cuero salió repelido.
Min 35
¡Ocasión para el Mallorca!
Vaya control y maniobra de Muriqi. Justo cuando iba a disparar metió el pie Rüdiger y ese balón dividido lo cabeceo demasiado alto Pablo Torre.
Min 33
¡Probó fortuna Arda Güler!
Centro lateral de Álvaro Carreras que despeja el Mallorca en el punto de penalti. En la segunda jugada otro centro acabó con el conjunto local achicando como podía hasta que hubo un centro al segundo palo por parte de Trent que remató de primeras Arda Güler y Leo Román volvió a hacer otra parada milagrosa.
Min 29
Ambiente caldeado
No se han producido faltas duras ni nada por el estilo, pero el público presente en Son Moix está poniendo su granito de arena para meter algo de presión al árbitro con las protestas en cada acción.
Min 25
¡Otra de Leo Román!
Vaya mano ahora el guardameta, que metió una mano providencial para evitar el gol de Mbappé, que ahora iba a la escuadra. En el córner esta vez cabeceó fuera Rüdiger.
Min 22
¡Paradón de Leo Román!
Ocasión clarísima para Kylian Mbappé tras un pase de Arda Güler, pero el guardameta del Mallorca sacó un pie milagroso par evitar el gol del francés. En el córner remató Tchouaméni, pero el cuero se marchó muy alto.
Min 20
Muy igualado
Hasta el momento los dos equipos están firmando un buen encuentro en lo táctico y resistiendo defensivamente a cualquier intentona del rival.
Min 16
¡Leo Román!
Gran llegada del Real Madrid tras un fallo de Maffeo. El disparo de Mbappé se estrelló en el muro defensivo de los locales, pero en la segunda jugada un remate de Manuel Ángel lo atrapó sin grandes problemas Leo Román.
Min 14
No llegó bien Muriqi
Pablo Torre efectuó un córner que consiguió peinar Muriqi porque no pudo rematar de lleno, por lo que no incomodó a Lunin.
Min 13
Aprieta el Mallorca
Empieza a despertar el Real Mallorca y ahora fue un centro desde la banda derecha el que no llegó a Muriqi porque Rüdiger ganó ese balón aéreo.
Min 12
Despejó Tchouaméni
Centro de Luvumbo que iba para Muriqui, pero el centrocampista del Real Madrid despejó a córner. En el saque de esquina fue Camavinga el que alejó el peligro en el primer palo.
Min 7
Sin ocasiones
Mueve el Real Madrid en campo rival, sintiéndose más cómodo que le cuadro bermellón, pero los baleares no le dejan espacios para entrar en el área.
Min 4
Fuera de juego
Córner que sacó el Real Madrid en corto para retrasar el juego y que Carreras centrase, pero hubo fuera de juego de Huijsen.
Min 2
Manuel Ángel
El canterano del Real Madrid es titular hoy contra el Mallorca y ya ha tocado varios balones en el centro del campo. Esto debes saber sobre Manuel Ángel.
¡Comienza el Mallorca – Real Madrid!
¡Y rodó el balón ya en Son Moix! Sacó de centro el Mallorca.
¡5 minutos!
No falta nada ya para que arranque este partidazo en Son Moix. Los jugadores del Mallorca y del Real Madrid van a saltar al verde en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que queda poco para que comience este partidazo de la jornada 30 de la Liga en Son Moix para dejarles la mejor previa del Mallorca – Real Madrid.
Vuelve Militao
Este viernes Álvaro Arbeloa confeccionaba la convocatoria para viajar a Mallorca y había una gran sorpresa, ya que Militao entraba en la lista de convocados del Real Madrid.
Enzo Fernández, Rodri…
En las últimas semanas han sido bastantes futbolistas los que se han dejado querer por el conjunto de Concha Espina, como pueden ser Rodri Hernández o el argentino Enzo Fernández. Todos los centrocampistas quieren jugar en el Real Madrid.
Thiago Pitarch
El joven centrocampista del Real Madrid hoy es suplente en Mallorca, pero lo cierto es que todos reconocen que Thiago Pitarch está mejorando a todos.
Atención, madridistas
Todos aquellos que este martes acudan al Santiago Bernabéu a ver el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich de los cuartos de final deben saber que la estación de Metro estará cerrada y estas serán las alternativas.
A qué hora empieza el Mallorca – Real Madrid
Queda menos de una hora para que ruede el balón en Son Moix, ya que este Mallorca – Real Madrid fue fijado por la Liga en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Mallorca
Se ha anunciado ya el once de Martín Demichelis para intentar dar la sorpresa frente al conjunto merengue. Esta es la alineación oficial del Mallorca contra el Real Madrid hoy: Leo Román; Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Pablo Torre, Darder, Luvumbo; Muriqi
Pep Guardiola
El entrenador del Manchester City ha asegurado, ante todos los rumores que sitúan a Rodri Hernández con el Real Madrid, que es imposible rechazar al cuadro merengue. Las sorprendentes palabras de Pep Guardiola.
El calendario de la Liga
La patronal ha informado sobre los horarios de las próximas jornadas y ya el Real Madrid conoce cuándo se enfrentará al Alavés y al Betis.
Dónde ver el partido del Real Madrid hoy
Este Mallorca – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, que es una plataforma de pago. Sin embargo, en la web de DIARIO MADRIDISTA vamos a contar en streaming y en vivo online gratis todo lo que suceda en Son Moix en este choque de la jornada 30 de la Liga.
¡Alineación del Real Madrid!
Ya conocemos el once escogido por Álvaro Arbeloa para tratar de conquistar Son Moix y no juega Vinicius. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Mallorca: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Manuel Ángel; Güler, Brahim Díaz, Mbappé.
Todo preparado en Mallorca
Falta una horita y media para que ruede el balón en Son Moix y en nada anunciaremos las alineaciones del Mallorca y del Real Madrid para este choque de la jornada 30 de la Liga.
El Real Madrid y el Real Mallorca van a jugar un auténtico partidazo este sábado en Son Moix tras el parón de selecciones, teniendo ambos equipos tiempo para ir corrigiendo algunos puntos de cara al último tramo del curso. Y es que ya no queda nada para que concluya la actual campaña y ahora mismo entramos en esos momentos en los que cada punto puede ser determinante. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante encuentro de la jornada 30 de la Liga Mallorca – Real Madrid.
Mallorca – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 30 de la Liga tras el parón internacional el Barcelona continúa liderando la clasificación con 73 puntos, mientras que el Real Madrid es segundo con 69 puntitos en su casillero. El Villarreal completaría el podio con una unidad más que el Atlético de Madrid, que es cuarto. Si miramos a la zona baja de la tabla nos encontramos al Real Oviedo como colista con muchas papeletas para perder la categoría, mientras que más metidos en la pelea por lograr la salvación estaría el Levante y también el Real Mallorca, que hoy es el rival del cuadro de Chamartín.
Mirando de reojo al Metropolitano
El Real Madrid tiene que centrarse en ganar su partido en un campo complicado como es Son Moix ante un Mallorca que irá con todo para dar la sorpresa y dormir fuera de los puestos de descenso. En el caso de que los de Álvaro Arbeloa consigan sumar esos tres ansiados puntos esta noche les tocará mirar al Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en un choque en el que los catalanes podrían dejarse puntos, ya que hay que recordar que la última vez que jugaron allí se volvieron a la Ciudad Condal con un duro 4-0.
Partidazo en Son Moix
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Mallorca – Real Madrid que corresponde a la jornada 30 de la Liga y que se disputará en Son Moix. Este encuentro será, sin duda, uno de los más destacados de esta fecha, ya que hay que recordar que entramos en el tramo final de la temporada y el cuadro bermellón está en puestos de descenso y esperan salir de la zona roja de la tabla. Por su parte, los de Concha Espina están metidos de lleno en la lucha por el título y no tienen margen de error.
¡Nos despedimos!
Decimos adiós a esta narración del Mallorca 2-1 Real Madrid, pero esto no acaba aquí, ya que les esperamos en un rato con la retransmisión de todo lo que suceda en el Metropolitano en el choque que jugarán el Atlético de Madrid y el Barcelona.