Mallorca-Real Madrid: ganar y esperar

Ganar y esperar. Ganar y esperar para salir de los puestos de descenso. Ganar y esperar a ver si el Atlético de Madrid hace un favor horas después contra el Barcelona para recortar la diferencia con el liderato a uno o dos puntos. En definitiva, a Mallorca y Real Madrid sólo les valen los tres puntos en el encuentro que ambos equipos jugarán en Son Moix este sábado santo (18:15 horas).

El Real Madrid regresa al ruedo tras superar sin sobresaltos la ventana de selecciones. Todos los jugadores han regresado sanos a Valdebebas tras jugar con sus respectivas selecciones, mientras que Militao, Ceballos y Asencio se han recuperado de sus respectivas lesiones y ya están de vuelta en la dinámica de grupo. Por lo tanto, las noticias son más que positivas.

Arbeloa y sus hombres son plenamente conscientes de que no pueden fallar en los nueve partidos de Liga que restan si quieren ganar el título. En estos momentos, están a cuatro puntos del Barcelona y no dependen de ellos mismos para hacerse con el campeonato, pero desde Valdebebas están convencidos de que hay margen para lograr el objetivo.

«Estamos preparados y concienciados del partido de mañana, de la exigencia que va a haber contra un rival que es muy fuerte en su casa y que necesita los puntos tanto como nosotros. No va a ser fácil jugar fuera de casa después de un parón. Nos quedan nueve finales en Liga y mañana es la primera de ellas», aseguró Arbeloa en la previa del encuentro.

Pausa para Vinicius

En el día en el que Mbappé será titular, Vinicius tiene muchas opciones de empezar el encuentro en el banquillo para descansar tras haber jugado muchos minutos con Brasil, pensando en el martes, donde espera el Bayern. Tampoco será titular Jude Bellingham, que apunta a tener minutos en la segunda mitad.

«Está cansado, como es normal. Mi amigo Carletto no le ha dado mucho descanso, pero es normal. ¿Quién quiere dar descanso a un jugador como él? Le entiendo perfectamente, pero han sido dos partidos muy exigentes para él. El Real Madrid y la selección brasileña son dos equipos donde la exigencia es muy grande, pero es lo que le toca. Es un jugador enorme y está claro que ha venido de mucha carga de partidos desde que ha empezado este 2026. Creo que no ha parado ni un día. Vamos a ver cómo se encuentra hoy de cara al partido de mañana y decidiremos», comentó Arbeloa sobre Vinicius.

Las otras dudas que tendrá Arbeloa en la alineación estarán en los laterales. El técnico deberá decidir si apuesta por Trent o Carvajal en el costado derecho, mientras que deberá decidir si sigue dándole continuidad a Fran García o regresa con su apuesta por Álvaro Carreras.

Un Mallorca en apuros

Enfrente estará un Mallorca que se fue al parón internacional en puestos de descenso después de perder en el Martínez Valero un duelo directo por la permanencia ante el Elche, viendo como su estrella Vedat Muriqi -autor de 18 goles, solo Mbappé (23) ha marcado más en Liga- mandaba a las nubes un penalti en el descuento. Con Martín Demichelis, el equipo balear ha dado un estirón y ha sumado 4 puntos de 9 posibles, aunque la regularidad sigue siendo su asignatura pendiente.

Antepenúltimos y con 28 puntos, a 1 de la salvación, el equipo bermellón necesita darle mejorar su peor registro tras 29 jornadas en los últimos cuatro años. Y para lograrlo apelarán a Son Moix, donde han sumado 6 de las 7 victorias en lo que va de curso, por solo 4 derrotas de las 15 sufridas en total. Además, ante sus aficionados solo se han quedado sin marcar en 2 de 14 encuentros disputados.

Ante el Real Madrid, al que han ganado en casa en dos de las últimas cinco visitas merengues, está por ver si Demichelis sigue confiando en su grupo, en el que no tiene demasiado protagonismo Jan Virgili, en favor de Manu Morlanes, para reforzar el centro del campo, o Zito Luvumbo. En defensa, el técnico argentino podría rotar en los laterales.

Mallorca – Real Madrid: posibles onces