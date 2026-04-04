La imagen de Carvajal que refleja el dolor del madridismo tras perder en Mallorca

Dani Carvajal apareció en el banquillo del Real Madrid totalmente hundido tras la derrota del equipo blanco en Mallorca este sábado, que le deja muy complicada la lucha por la Liga. El lateral español no tuvo ningún minuto de juego en este duelo y reflejó el dolor de todo el madridismo tras este pinchazo inesperado justo antes de recibir al Bayern de Múnich en la Champions League.

No están siendo meses fáciles para Dani Carvajal. El capitán madridista fue titular contra el Atlético de Madrid en el último compromiso del equipo blanco antes del parón. En ese momento llevaba dos partidos de Liga seguidos saliendo de inicio. Posteriormente, no fue convocado con España en la última lista antes del Mundial y este sábado se quedó en el banquillo contra el Mallorca.

No jugó ni un minuto Carvajal contra el cuadro balear. Arnold no estuvo fino en defensa, aunque dejó una asistencia a Militao en el momentáneo 1-1, pero el lateral español se quedó sin jugar. Tras el final del choque, la retransmisión de la Liga enfocó al capitán en el banquillo blanco y la imagen era desoladora.

Dani Carvajal estaba solo en el banquillo del Real Madrid, con la mirada perdida y totalmente hundido tras una derrota que deja al equipo blanco con menos opciones de poder lucharle la Liga al Barcelona si el equipo culé gana esta noche en el Metropolitano. Una imagen que ha dejado a todo el madridismo con lágrimas en los ojos.