Militao es operado con éxito de su lesión y comienza la recuperación

Éder Militao ha sido operado con éxito de su rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda en Finlandia, donde trabaja el máximo especialista en este tipo de lesiones. El Real Madrid ha comunicado que su jugador ya ha pasado por quirófano tras ser intervenido por el doctor Lasse Lempainen, y ya comienza la cuenta atrás para volver a los terrenos de juego.

«Nuestro jugador Éder Militão ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid», comienza diciendo el parte médico del Real Madrid.

Así, según el comunicado del club, «Militão comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación». El central brasileño estará de baja entre cuatro y cinco meses aproximadamente. Se perderá el Mundial y lo que resta de temporada. Un duro golpe para el jugador y para la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti, que pierde a una pieza fundamental para el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.