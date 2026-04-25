Militao pasará por el quirófano y se pierde el Mundial con Brasil

Eder Militao tendrá que pasar por el quirófano y se perderá el Mundial con Brasil. El jugador del Real Madrid tendrá que ser operado en las próximas fechas por la lesión que lleva arrastrando en los isquios de la pierna izquierda. A Militao se le ha abierto la cicatriz que tenía y tendrá que ser operado, lo que le impedirá estar en el Mundial con su selección. Se espera que esté de baja entre unos cuatro y cinco meses.

El golpe es durísimo para el jugador, para el Real Madrid y también para la selección de Brasil que dirige Carlo Ancelotti, que pierde a una pieza clave para el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio. Eder Militao no estará disponible para esa gran cita al tener que ser operado antes por esta lesión.

Tal y como ya se informó, el central brasileño no iba a jugar más con el Real Madrid esta temporada por esta lesión. Sin embargo, ahora se confirma que el tiempo de baja será más largo y que tendrá que pasar por el quirófano, lo que le hará perderse el Mundial con Brasil, un durísimo golpe para Militao.

Con esta nueva novedad, el brasileño, al pasar por el quirófano, estará entre cuatro y cinco meses de baja, por lo que regresará ya al inicio de la próxima temporada. Con esta operación, Militao reduciría considerablemente las opciones de recaída, lo que es pensar en el futuro aunque eso suponga no estar en el Mundial.

Al brasileño se le ha abierto la cicatriz que tenía de una lesión que ya arrastraba desde el mes de diciembre. Militao sufrió otra vez molestias en el último encuentro contra el Alavés, duelo en el que fue cambiado antes del descanso. En principio parecía un susto, pero horas después se confirmó por parte de los Servicios Médicos del Real Madrid que tenía una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Así, Militao es baja para los cinco encuentros que le quedan al Real Madrid esta temporada -algo que ya estaba confirmado desde hace unos días-, pero también lo es para el Mundial. Baja importantísima para Brasil, que se medirá a Marruecos, Escocia y Haití en la primera fase del torneo y que tenía al central del Real Madrid como una de sus piezas clave.