El CGPJ pide a Manos Limpias ratificar su queja del marido de la juez de la DANA para abrir diligencias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido al sindicato de funcionarios Manos Limpias, que preside Miguel Bernad, un escrito en que le solicita que acredite la autenticidad de su voluntad para dar curso a la queja presentada por el citado sindicato ante ese mismo organismo por la supuesta intromisión del juez, Jorge Martínez Ribera, en el procedimiento de diligencias previas del caso de la DANA, que instruye la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Esta última, esposa, a su vez, de Martínez Ribera.

El escrito enviado a Manos Limpias por el Consejo General del Poder Judicial, según las fuentes consultadas, indica en su membrete «Promotor de la Acción Disciplinaria. Actuaciones Previas». Es es de fecha 29 de octubre. Y responde a otro escrito anterior del mencionado sindicato de fecha 16, también del pasado mes de octubre.

En el mismo, el CGPJ informa a Manos Limpias que se ha procedido a la incoación de la diligencia informativa, la primera. Pero, según las fuentes consultadas, la solicitud de autenticidad de la voluntad para dar curso a la citada queja supone, de facto, el arranque de una investigación. Y, por tanto, es el prólogo a la solicitud de la correspondiente información de la persona sobre la que se presenta la queja.

Tal como publicó OKDIARIO en agosto de este 2025, el Consejo General del Poder Judicial había abierto entonces investigación a la encargada de la causa de la DANA, por su sesgo y por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por su supuesta asistencia en el caso, según informaron en esos días fuentes del organismo constitucional.

Ahora, fuentes del CGPJ sostiene que las únicas diligencias abiertas son esas. Y que se abrieron para estudiar la queja que se presentaba. En la actualidad, continúan, según esa fuentes, con su tramitación. Pero, de lo que se trata ahora, según han confirmado fuentes del sindicato, no es de aquella queja, sino de una nueva. En este caso, contra el marido de la magistrada. Precisamente, por esa supuesta intromisión en la causa, cuyas diligencia previas corresponden a Ruiz Tobarra. Si bien, según las mismas fuentes, también afectaría a la propia juez por un presunto consentimiento en la supuesta intromisión.

El sindicato Manos Limpias nunca ha ocultado que su objetivo en todo este asunto es saber qué pasó en la DANA, que se identifique a los responsables, fueran quienes fueran, y que todos sean castigados por la ley. Pero, siempre ha dejado claro, también, que velaría porque sobre el procedimiento no quedara la más mínima duda. Y, precisamente, lo que ahora cuestiona es la presunta intromisión del marido de la magistrada en un caso de enorme trascedencia, que ella dirige.

Manos Limpias, según ha podido saber también OKDIARIO, tiene 10 días desde la recepción del documento para acreditar la autenticidad de su voluntad para dar curso a la queja presentada. Es decir, para ratificarse, cosa que hará en los próximos días.

El sindicato no es el único que ha presentado queja ante el Consejo Judicial del Poder Judicial en relación a la instrucción del caso de la DANA. También, lo hizo en su momento, por ejemplo, la defensa de la ex consellera, Salomé Pradas. Fue en mayo. Y el motivo de la queja fue que la magistrada presuntamente había abierto tramites de la instrucción a su propio marido, también juez, como se ha dicho. Con todo ello, se abre un nuevo capítulo en torno a un procedimiento cuya instrucción suma ya 13 meses y que es la investigación penal de lo acontecido en aquella trágica jornada.