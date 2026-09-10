Así es por dentro la casa de Rodri Hernández en un municipio de menos de 50.000 habitantes: gimnasio, sauna finlandesa y una Venus catalana

Rodri Hernández ya ha comenzado una nueva etapa en Barcelona tras convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona. Después de sus años en Manchester, el centrocampista madrileño ha elegido un entorno completamente diferente para establecerse: Gavà Mar, una de las zonas residenciales más exclusivas del litoral barcelonés.

El futbolista ha escogido una vivienda que ya conocen otros jugadores de primer nivel. La casa fue anteriormente ocupada por Ferran Torres y Dani Alves, además de haber sido residencia de Víctor Valdés. Se trata de un amplio chalet diseñado para ofrecer privacidad, comodidad y todo tipo de servicios sin necesidad de salir de casa.

La vivienda dispone de dos plantas, un amplio jardín privado y una piscina exterior. En el interior destacan los espacios abiertos, los grandes ventanales y una decoración en la que predominan la madera, el mármol y los colores neutros. Sin embargo, uno de sus mayores atractivos está relacionado directamente con las necesidades de un deportista profesional.

El inmueble cuenta con gimnasio privado, sauna finlandesa y una sala dedicada a la recuperación física. En esta última estancia hay incluso un sistema de fotobiomodulación basado en luces LED rojas e infrarrojas, utilizado en determinados tratamientos orientados a favorecer la recuperación.

El exterior tampoco se queda atrás. Junto a la piscina se encuentra una zona destinada al descanso, equipada con hamacas y espacios para disfrutar del jardín con tranquilidad. Todo ello dentro de un entorno residencial caracterizado por la baja densidad de población y la privacidad.

Gavà supera los 48.000 habitantes, aunque Gavà Mar presenta un ambiente mucho más tranquilo y exclusivo. La zona está situada frente al mar Mediterráneo y ofrece cerca de cuatro kilómetros de playa. El paisaje combina grandes extensiones de arena con pinares y un sistema de dunas que aporta un carácter singular al litoral.

El paseo marítimo permite además acceder a restaurantes, bares y otros establecimientos. A poca distancia se encuentra el Delta del Llobregat, un espacio natural de gran importancia, especialmente por sus humedales y por la presencia de numerosas especies de aves.

Pero Gavà no se limita a sus playas y urbanizaciones. El municipio cuenta también con un importante patrimonio histórico. Bajo su suelo se encuentran unas antiguas minas prehistóricas de aproximadamente 6.000 años de antigüedad, consideradas uno de los conjuntos mineros más antiguos de Europa. En ellas se extraía variscita, un mineral empleado durante el Neolítico para elaborar objetos ornamentales.

Entre los hallazgos destaca la conocida Venus de Gavà, una figura de cerámica relacionada con las comunidades neolíticas que habitaron la zona. El patrimonio continúa en las montañas cercanas, donde se encuentra el castillo de Eramprunyà, una fortificación cuyos orígenes se remontan a los siglos IX y X. En sus alrededores también se encuentran las ermitas de Sant Miquel y de la Mare de Déu de Bruguers.