El entrenador del Ceuta destroza a Marlaska por su «inseguridad subjetiva»: «Me lo traía y echábamos días paseando»

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, ha explotado contra Fernando Grande-Marlaska por aquello que dijo de que había una «inseguridad subjetiva», algo que sentó muy mal a los ceutíes. El técnico sevillano, un caballa más y una de las personas más queridas en Ceuta, ha sido muy claro en la rueda de prensa posterior al duelo ante la Real Sociedad B, un partido muy especial para la AD Ceuta, ya que consiguió la primera victoria en Segunda División tras la invasión.

«Cada declaración, cada opinión, a los que estamos aquí nos parece que el día que esto haya pasado y lo veamos desde otra perspectiva, nos lo pasaremos muy bien con la cantidad de bromas que están dando», comenzó José Juan Romero cuando fue preguntado por otra cosa que el Gobierno de Sánchez hizo contra Ceuta, la cancelación del partido de España.

«El Ceuta sí puede competir en la Liga Hypermotion (Segunda División), hoy va a haber más gente que en un partido de la sub-20 aquí y ahora resulta que no puede jugar la Selección sub-20», siguió el técnico de la AD Ceuta para después destrozar a Marlaska por aquello que dijo, en un insulto a los ceutíes, de «inseguridad subjetiva»: «A estos que hacen esos comentarios me los traía yo y echábamos los días paseando y vemos todo. Las bromas se cuentan solas».

También ha criticado al Gobierno y al ministro del Interior cuando se ha referido al amistoso que el Ceuta jugará la próxima semana ante el Betis, equipo del que es aficionado José Juan Romero. «Para mí es un partido de disfrute, para la afición, para todo el mundo, y también un llamamiento a esos señores que por lo visto tienen puestos los AirPods y no se enteran de lo que está pasando aquí», ha dicho.

Elogios al pueblo de Ceuta y fuerzas de seguridad

Tras ganar a la Real Sociedad B (3-1) en el primer triunfo de la temporada, José Juan Romero ha dejado claro su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Ejército, por todo lo que están haciendo en Ceuta: «Es increíble la paciencia de los militares, Policía Nacional, Guardia Civil, cómo están llevando la situación, cómo están aguantando de todo. He visto situaciones de todo tipo y aguantar el chaparrón de tal manera, la compostura, cómo llevan incluso a los ciudadanos de aquí a tener esa paciencia… Chapó. Igual que los bomberos y todos los que están en esta situación, viviéndola mucho más que un entrenador de fútbol».

José Juan, voz autorizada y querida en Ceuta, ha dicho que sigue teniendo un «sentimiento de rabia, de impotencia» y que «te dan ganas de derrumbarte porque Ceuta sigue ninguneada, invadida», pero su gente «sigue manteniendo un comportamiento ejemplar, una paciencia y un esperar día tras día para que alguien arregle esto».

«Esto va a peor, no quieran vender nada, esto va a peor. Como caballa que me considero, vamos a seguir en la lucha, en la lucha pacífica, pero vamos a seguir en la lucha», ha añadido José Juan Romero tras el primer triunfo deportivo de la AD Ceuta esta temporada.